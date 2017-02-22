Фото: "Алтайский спорт"
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о выделении 1,4 миллиона рублей спортсмену Андрею Кузьмину для улучшения жилищных условий.
Как сообщает "Алтайский спорт", Андрей Кузьмин — мастер спорта международного класса по легкой атлетике, воспитанник тренера Сергея Мануйлова. Он выступает в соревнованиях под эгидой Международного Паралимпийского комитета (IPC) среди спортсменов с нарушением зрения.
В 2015 году стал чемпионом мира в командной эстафете 4 х 100 метров в Дохе (участвовал в предварительном забеге), серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года в Гроссето на дистанции 200 метров, неоднократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований.
Комментарии
Александр Карлин выделил 1,4 миллиона на квартиру для алтайского спортсмена. Он что, из личных сбережений выделил? Некорректный заголовок.
Сейчас напишут писуны, что у них из-за этого отобрали последний месячный талон на 4G, и теперь не хватает на хамон.
Александр Карлин выделил 1,4 миллиона на квартиру для алтайского спортсмена, для тех кто не ПОНИМАЕТ. ИЗ НАШИХ НАЛОГОВ. Из своих доходов может быть? Потратил деньги налогоплательщиков? Чей бюджет потрачен?
Отодвинул на бабульку из ветхого жилья.
- гость - 22 февраля 2017 г. 14:18 Александр Карлин выделил 1,4 миллиона на квартиру для алтайского спортсмена. Он что, из личных сбережений выделил? Некорректный заголовок. --- корректный. отстаньте от редакции
Конечно корректный, у него же денег много.По сравнению с завидущей массой людишек.
Правильнее было бы написать - например, Администрация Алтайского края. А так вся заслуга - в одном лице. Вот это некорректно. А по сути - правильно. Эти спортсмены - истинные борцы! И у них нет миллионов в валютах мира (как у "здоровых" футболистов). А есть, зато, очень огромное желание жить и заниматься спортом.
Вы вчитайтесь в смысл, а не в цифры, люди! Чувак чемпионом мира стал даже будучи инвалидом! Да ему надо было еще 5млн сверху на ремонт положить, а дали на хрущевку однокомнатную! Живи спортсмен, радуйся, страна тебя не забыла!!
конечно это в первую очередь ведь у нас все в ажуре