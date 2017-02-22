Фото: "Алтайский спорт"

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о выделении 1,4 миллиона рублей спортсмену Андрею Кузьмину для улучшения жилищных условий.

Как сообщает "Алтайский спорт", Андрей Кузьмин — мастер спорта международного класса по легкой атлетике, воспитанник тренера Сергея Мануйлова. Он выступает в соревнованиях под эгидой Международного Паралимпийского комитета (IPC) среди спортсменов с нарушением зрения.

В 2015 году стал чемпионом мира в командной эстафете 4 х 100 метров в Дохе (участвовал в предварительном забеге), серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года в Гроссето на дистанции 200 метров, неоднократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований.