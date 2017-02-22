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Правозащитная организация Amnesty International заявила, что в России в минувшем году усилилось давление на свободу выражения мнений. Об этом говорится в опубликованном в среду, 22 февраля, ежегодном докладе, передает "Интерфакс".

"Ужесточились ограничения, налагаемые на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний", – приводит агентство текст документа.

По словам правозащитников, российские власти в 2016-м проводили политику по ужесточению законодательства в данной сфере. Самым ярким примером называют принятый в июне "пакет Яровой". Глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин заявил, что внесенные в антиэкстремистское законодательство поправки во многом противоречат обязательствам, взятым на себя РФ в рамках международного права.

В реестр иностранных агентов за минувший год внесли десятки независимых правозащитных, экологических, женских и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе международное общество "Мемориал", являющееся одной из ведущих некоммерческих организаций РФ, которая имеет давнюю историю, подчеркивают в организации.

В докладе также сказано о "повсеместном и систематическом применении пыток и жестокого обращения" в местах тюремного заключения и колониях в РФ. Также организация обращает внимание на проблему неоказания должной медпомощи в местах содержания под стражей.

Кроме этого, правозащитники отмечают, что на Украине негативно влияет на ситуацию с правами человека конфликт в Донбассе, а в целом в мировой политике в прошлом году активно использовался "язык вражды".