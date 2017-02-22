Пять участков региональных дорог в Алтайском крае были открыты после сильной метели. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Итак, по состоянию на 12:00 по местному времени движение восстановлено на следующих участках:

К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области (в границах Бийского р-на с 3 км по 19 км, протяженность 16 км);

К-11 Бийск – Карабинка – гр. Республики Алтай (от г. Бийска до с. Ненинка Солтонского района – с 0 км по 68 км, протяженность 68 км).

Участок трассы К-23 Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби (от границы Завьяловского р-на до границы Баевского р-на с 25 км до 63 км, протяженность 38 км).

Участок трассы К-26: А-322 – Горняк – Староалейское (от поворота с А-322 в Локтевском районе до с. Староалейское Третьяковского района с 0 до 75 км, протяженность 75 км).

Участок трассы К-32 Луговое – Андроново – Баево (Тюменцевский и Баевский районы с 0 до 67 км, протяженность 67 км).

На дорогах края работают 475 человек и 331 единица техники, из них от МЧС России 93 человека и 31 единица техники.

По данным на утро 22 февраля, движение оставалось закрытым на 16 участках региональных дорог в Алтайском крае на территории 21 района.