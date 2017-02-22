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Главу Кош-Агачского района Республики Алтай Ауельхана Джаткамбаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно данным силового ведомства, чиновник получил незаконное вознаграждение в размере трех миллионов рублей от бизнесмена. Взамен, как полагают в СКР, Джаткамбаев обеспечил победу строительной фирмы предпринимателя в аукционе на право получения госконтракта на строительство школы в одном из сел района.

Сумма контракта составила более 217 миллионов рублей. Преступление выявили сотрудники республиканского управления ФСБ и МВД.

В данный момент Ауельхан Джаткамбаев задержан. Решается вопрос о заключении чиновника под стражу.