Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием нескольких автомобилей произошла днем в среду, 22 февраля, в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.
"Авария на пересечении Ленина и Северо-Западной, шесть автомобилей!" – сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.
На снимках с места событий видно, что ДТП серьезно осложнило движение на проспекте Ленина.
Комментарии
я давно говорил тазики надо запретить
полюбому тонированный таз виноват
нет, не таз виноват. судя по фото - таз не первый и не последний в этом "боулинге". круто, что сказать. похоже вся компания не соблюдала ПДД. кто-то очень быстро ехал, кто-то стоял в неположенном месте, а кто-то не выдерживал дистанцию. наверно, ОСАГО у всех участников подорожает на следующий год.
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