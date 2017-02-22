Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием нескольких автомобилей произошла днем в среду, 22 февраля, в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.

"Авария на пересечении Ленина и Северо-Западной, шесть автомобилей!" – сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.

На снимках с места событий видно, что ДТП серьезно осложнило движение на проспекте Ленина.