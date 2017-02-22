Фото: 22.мвд.рф

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекли сбыт особо крупной партии сильнодействующих психоактивных синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Подозреваемого, который занимался сбытом наркотиков через тайники-закладки, задержали при попытке сбыть один килограмм "синтетики" в Бийске. Во время проведения дальнейших мероприятий стражи правопорядка нашли тайник с наркотиками на барнаульском кладбище. Из него изъяли свыше шести килограммов наркотиков, которые уже были расфасованы по 0,5 кг для дальнейшей продажи на территории края.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В данный момент мужчина, которого подозревают в совершении преступления, находится под стражей.