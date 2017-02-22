Фото: gorno-altaisk.info

Расследование уголовного дела в отношении мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина завершено, сообщили в среду, 22 февраля, в республиканском управлении СКР.

"Виктор Облогин уведомлен об окончании следственных действий и совместно с защитниками приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела", – констатируют в силовом ведомстве.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, глава Горно-Алтайска обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, а также двух эпизодах превышения должностных полномочий.

Согласно данным следствия, Виктор Облогин с использованием служебного положения похитил принадлежащий городу автомобиль стоимостью более полутора миллионов рублей.

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Кроме того, как полагают в СКР, градоначальником было организовано изъятие средств федерального и регионального бюджета на сумму более 17 миллионов рублей. Также, по версии следствия, Облогин предоставил ООО "УК Центральная" муниципальные гарантии, в результате чего республиканской столице был нанесен ущерб на сумму свыше 107 миллионов рублей.

В Следственном комитете уточняют, что на стадии расследования уголовного дела было допрошено более 180 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, объем материалов уголовного дела насчитывает 27 томов.

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Напомним, уголовное дело в отношении Облогина было возбуждено в июне прошлого года. В настоящее время градоначальник отстранен от занимаемой должности и определен под домашний арест.