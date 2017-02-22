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Жительницу Бийска будут судить за незаконный сбыт и покушение на сбыт устройств, предназначенных для негласного получения информации.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в августе прошлого года 30-летняя обвиняемая у одного из развлекательных заведений наукограда продала мужчине цифровой видеорегистратор, который был замаскирован под пульт управления автомобильной сигнализацией.

"Данное устройство предназначено для негласного получения акустической и визуальной информации и запрещено к обороту на территории Российской Федерации", – подчеркивают в СКР.

В декабре женщина продала приемо-передающее устройство стандарта GSM, но в итоге оно было изъято сотрудниками полиции. Кроме того, правоохранители изъяли у обвиняемой две видеокамеры, замаскированные под шариковые ручки.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.