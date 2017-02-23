Театр музыкальной комедии готовит для барнаульцев по-настоящему весеннюю премьеру — оперетту "Цыганский барон". Признанный шедевр Иогана Штрауса здесь представят в "классическом" варианте с либретто Юрия Димитрина.

"К весне мы всегда стараемся сделать что-то позитивное, праздничное, с хорошим настроением, так как в нашем регионе тяжелая, долгая зима. Мы дарим нашим зрителям такой солнечный подарок в виде спектакля "Циганский барон". Это яркая комедия чуть ли не одна из первых постановок этой версии либретто Юрия Димитрина. Она очень емкая, забавная, и юмористичная", — рассказывает главный режиссер музкомедии, постановщик спектакля Константин Яковлев.

"Цыганский барон" пользуется большой популярностью и на данный момент идет в двух театрах, теперь пополнит и репертуарный лист барнаульской музкомедии. По словам Яковлева, сама по себе музыка Штрауса емкая и динамичная, а в театре ее дополнят детальным по оформлением, красивыми костюмами и живописной картинкой.

"Это произведение входит в золотой репертуар классической оперетты, после "Летучей мыши" это наилучшее творение Иогана Штрауса. Оно до сих пор иполняется по всему миру и очень любимо зрителями", — объясняет дирижер-постановщик Сергей Белоусов.

Главную роль Шандора Баринкая исполнит бийский артист, недавно принятый в труппу театра, Насим Нариманов, компанию ему составят заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева и Юлия Башкатова, их зрители увидят в роли цыганки Саффи.

"Эта роль подходим моей натуре, близка мне по характеру, свободолюбию. Цыганский барон вольный, раскованный и уверенный в себе персонаж", — делится впечатлениями Насим Нариманов.

Участие в постановке примут около 100 человек: артисты, хор, полный состав балета и оркестр — зрелище обещает быть красочным. Но без чего не может обойтись настоящая цыганская история — конечно, без танцев, за них отвечает балетмейстер-постановщик Оксана Малышева.

"Штраус писал оперу, только потом это перешло в оперетту. Там есть напев, но конкретно народной цыганской музыки там нет. Наша задача украсить эту музыку какими-то движениями, деталями, это сложно. Музыка обычно помогает балетмейстеру, а тут нет. Также мы учитываем, что это не наши цыгане, к которым мы привыкли, это западный народ, у них есть свои особенности, стараемся вот это учитывать и работаем", — делится Оксана Малышева.

Увидеть спектакль можно будет 7, 8 и 9 марта.