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Мошенники похитили у барнаульского пенсионера 320 тысяч рублей, заявив потерпевшему, что берут эти деньги в долг под большие проценты.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, преступление было совершено в середине февраля. К 76-летнему мужчине во дворе дома по улице Молодежной подошли двое мужчин, которые заявили, что являются беженцами из соседнего государства и собираются купить квартиру в его доме.

Также они рассказали, что необходимые деньги не пришли им на счет, и попросили в долг у пожилого барнаульца крупную сумму, обещав вернуть деньги с процентами.

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"Пожилой человек поверил незнакомцам, сел к ним в автомобиль, в отделении банка снял 320 тысяч рублей и отдал их мужчинам. Через некоторое время потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция призывает граждан не поддаваться на уловки злоумышленников.