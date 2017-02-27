Алтайские партии начали подготовку к муниципальным сентябрьским выборам. Однако настоящей активной кампании можно ждать только от четырех основных партий. Об этом алтайский политтехнолог Константин Лукин рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле.

Партии Алтайского края начали подготовку к выборам, которые состоятся 10 сентября 2017 года. "Единая Россия" на днях начнет принимать заявки от кандидатов на участие в предварительном внутрипартийном голосовании. КПРФ уже несколько месяцев на гребне протестной волны и явно использует это в предвыборной кампании. Сначала партия собирала митинги против невыплаты заработной платы на одном из МУПов Рубцовска, а затем протестовала против изменения правил выплаты социальных льгот семипалатинцам. ЛДПР и "Справедливая Россия" ведут подбор кандидатов.

На выборы планируют идти партия "Родина", "Партия Великое Отечество", "Яблоко".

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В Алтайском крае будет самая массовая в стране муниципальная избирательная кампания. Жителям региона предстоит избрать более шести тысяч депутатов сел, районов и городов, а также более 160 местных глав. Главные выборы пройдут в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

"Все взоры будут прикованы к Барнаулу. Это столица края, все основные события здесь, партии здесь и громкие заявления тоже здесь. Конечно, в части районов тоже ожидается жаркая схватка, но внимание к ним будет приковано в меньшей степени. Хотя в каждом районе своя история. Каждый район выбирает своих. Подчас страсти горят нешуточные. Опять же кто бы мог подумать, что такая ситуация сложится в Камне-на-Оби в марте прошлого года? Столько событий, сколько происходило там, долгое время не было в России", — сказал Константин Лукин.

А ситуация в Камне-на-Оби, а точнее, в Каменском районе, — это выборы в марте 2016 года, в которых разгромно победили кандидаты партии "Справедливая Россия".

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Конечно, от муниципальных выборов не стоит ждать такого же интереса, как от федеральных.

"Все-таки муниципальная кампания не настолько доминирует в информационном поле. Чем ниже уровень выборов, тем ниже уровень явки. Это действительно большая проблема, с которой сталкиваются все кандидаты и все партии. На самом деле есть несколько взаимосвязанных вещей: будет интрига — будет больше явки. Если будет конкуренция — явка будет выше. Если будет понятно, что где-то есть лидер, который явно победит — никто не пойдет. Зачем?" – сказал эксперт, добавив, что политическая культура у нас развита плохо.

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Однако Константин Лукин, конечно, призывает идти на выборы.