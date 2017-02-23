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"Защитники", "Вурдалаки" и другие премьеры на 23 февраля в кино

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем, что посмотреть в кино в эти четыре дня

Жителей страны ждут длинные четырехдневные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. Во время таких небольших каникул многие решат сходить в кино. Рассказываем, что выходит в прокат 23 февраля в кино.

"Защитники"

Режиссер — Сарик Андреасян

В ролях — Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина

Первый в истории российского кино блокбастер о команде супергероев отряда "Патриот". Среди них — человек-ветер Хан, девушка-вода Ксения, управляющая стихией планеты Лер и медведь с пулеметом наперевес. Режиссером всего этого выступил автор сомнительных комедий "Тот еще Карлсон!", "Беременный", "Мамы", "Что творят мужчины" и "Служебного романа: Наше время" Сарик Андреасян. Сомнительный выбор, чтобы пойти в кино, но выбор в любом случаем за вами.

"Вурдалаки"

Режиссер — Сергей Гинзбург

В ролях — Михаил Пореченков, Константин Крюков

Мистическая романтическая мелодрама в духе "Вия", снятая по роману Алексея Толстого "Семья вурдалака". Из описания следует, что в основе сюжет лежит история о Спасском монастыре, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Он узнает, что в этих краях живет нечистая сила. Через несколько лет за Лавром приезжает крестник императрицы Андрей, который сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. В принципе, не самая плохая альтернатива тем, кто хочет проникнуться духом российского кино во время патриотического праздника, но не хочет идти на "Защитников".

"Джеки"

Режиссер — Пабло Ларриан

В ролях — Натали Портман, Питер Сарсгаард

Еще одна альтернатива, кто хочет посмотреть фестивальное американское кино. "Джеки" чилийца Пабло Ларриана рассказывает о четырех днях жизни первой леди США Жаклин Кеннеди после убийства мужа. Натали Портман в образе женщины, покорившей всех своим стилем, невероятна и вполне может уже через несколько дней за эту роль получить свой второй "Оскар" в карьере.

"Тони Эрдманн"

Режиссер — Марин Аде

В ролях — Сандра Хюллер, Петер Симонишек

Главный фильм недели, который, к сожалению, не будет показан в Барнауле. Жутко недовольны этим фактом, но про главный европейский фильм прошлого года, получивший хвалебные отзывы на фестивале в Каннах, все равно упомянем в нашем обзоре.

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть её вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить её представление о жизни и завоевать место в её сердце.

Почти трехчасовая картина немецкой женщины-режиссера Марин Аде заставит улыбнуться любого зрителя. Надеемся, что вы посмотрите "Тони Эрдманна" уже дома на легальных ресурсах.


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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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