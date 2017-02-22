Фото: отдел пропаганды ГИБДД Новосибирской области

Девятилетнюю девочку в Новосибирске сбила женщина, находившаяся за рулем Subaru Forester. Об этом сообщает портал "Новосибирские новости".

Уточняется, что авария произошла в среду, 22 февраля, в 8:00 рядом с остановкой "Кропоткина". По предварительным данным, водитель не пропустила ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате школьницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В группе пропаганды Госавтоинспекции города отметили, что женщине-водителю 35 лет, а за рулем она находится с 2005 года. "Предварительно, усматривается вина водителя в нарушении правил проезда пешеходного перехода", — сказали изданию в ведомстве.