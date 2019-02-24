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Есть над чем подумать: 10 лучших цитат Стива Джобса

, ИА "Амител"
Самые емкие цитаты гения, которому сегодня исполнилось бы 64 года

Стив Джобс. Невероятно харизматичный и обаятельный гений. Он сопричастен к изобретению и созданию одного из первых персональных компьютеров, обладающим огромным коммерческим потенциалом. Его имя навеки связано с компанией Apple. Джобс — председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Один из основателей киностудии Pixar. Этот человек прожил не самую длинную, но очень яркую жизнь. 24 февраля ему бы исполнилось 64 года. Вспоминаем знаменитые цитаты легендарного Стива Джобса.

1
Спроси себя
Последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: "Если сегодня будет последним днем в моем жизни, буду ли я делать то, что запланировал на сегодня?"
2
Велосипед для сознания
Компьютер — это самый удивительный инструмент, с каким я когда-либо сталкивался. Это велосипед для нашего сознания.
3
О смерти
Смерть — это самое лучшее изобретение жизни. Она — причина перемен. Она очищает старое, чтобы открыть дорогу новому. 
4
О правильных кадрах
Все, что мы собой представляем — это наши идеи и наши люди. Вставать по утрам и тащиться на работу нас заставляют лишь находящиеся в стенах компании блистательно умные люди. Я всегда полагал, что правильный подбор сотрудников — это залог успеха в любых делах.
5
Не получится
Я очень уважаю постепенные преобразования и стараюсь делать нечто подобное в своей жизни, но меня всегда привлекали революционные перемены. Потому что они труднее. Они эмоционально намного напряжённее. И во время таких перемен ты всегда проходишь через период, когда все говорят тебе, что у тебя ничего не получится.
6
Проблемы в голове
Большинство битв вы проигрываете в собственной голове.
7
Пожелание Биллу Гейтсу
Я желаю Биллу Гейтсу всего самого наилучшего, правда. Я просто считаю, что он и Microsoft — это слишком узколобо. Его взгляды были бы куда шире, если бы в молодости он побаловался кислотой или пожил с отшельниками в Индии.
8
О рекламе

Хорошая реклама образовывает людей, только и всего. Невозможно одурачить людей в этом бизнесе. Продукты говорят сами за себя.

9
Философский бред
Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и дать совет себе в 25 лет, то я бы сказал: "Не соглашайся на идиотские интервью – у тебя нет времени на философский бред!"
10
И последнее...
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 24 февраля 2017 года 


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Комментарии

24.02.2017 10:09
- гость -

"Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище."

- многим нынешним "крутым" стоит об этом задуматься.

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24.02.2017 12:18
- гость -

не стоит забывать, что Стив Джобс был наркоманом и плохим студентом

0  0
25.02.2017 09:59
Андрей

а где пятое?

0  0
25.02.2017 11:38
- гость -

24.02.2017 12:18
- гость
кажись под кайфом и придумывали), в хорошем смысле

0  0
24.02.2018 10:26
- гость -

если бы не Стив Возняк, ничего бы у него не получилось
жаль, что никаких цитат про друзей у него либо нет, либо их не привели здесь

0  0
5.10.2018 12:06
- гость -

Стоит стать известным и произнесённую даже чепуху начинают рассматривать как великое откровение и мудрость.

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