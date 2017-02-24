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Есть над чем подумать: 10 лучших цитат Стива Джобса

, ИА "Амител"
24 февраля - День рождения Стива Джобса. Мы собрали самые емкие цитаты гения

Стив Джобс. Невероятно харизматичный и обаятельный гений. Он  один из тех, кто придумал и создал один из первых персональных компьютеров, обладавший большим коммерческим потенциалом. Его имя навеки связано с компанией Apple. Джобс — председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Один из основателей и CEO киностудии Pixar. Этот человек прожил не самую длинную, но очень яркую жизнь. Вспоминаем знаменитые цитаты легендарного Стива Джобса.

1
Спроси себя
Последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: "Если сегодня будет последним днем в моем жизни, буду ли я делать то, что запланировал на сегодня?"
2
Велосипед для сознания
Компьютер — это самый удивительный инструмент, с каким я когда-либо сталкивался. Это велосипед для нашего сознания.
3
О смерти
Смерть — это самое лучшее изобретение жизни. Она — причина перемен. Она очищает старое, чтобы открыть дорогу новому.
4
Не получится
Я очень уважаю постепенные преобразования и стараюсь делать нечто подобное в своей жизни, но меня всегда привлекали революционные перемены. Потому что они труднее. Они эмоционально намного напряжённее. И во время таких перемен ты всегда проходишь через период, когда все говорят тебе, что у тебя ничего не получится.
6
Проблемы в голове
Большинство битв вы проигрываете в собственной голове.
7
Пожелание Биллу Гейтсу
Я желаю Биллу Гейтсу всего самого наилучшего, правда. Я просто считаю, что он и Microsoft — это слишком узколобо. Его взгляды были бы куда шире, если бы в молодости он побаловался кислотой или пожил с отшельниками в Индии.
8
О рекламе

Хорошая реклама образовывает людей, только и всего. Невозможно одурачить людей в этом бизнесе. Продукты говорят сами за себя.

9
Философский бред
Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и дать совет себе в 25 лет, то я бы сказал: Не соглашайся на идиотские интервью – у тебя нет времени на философский бред!
10
И последнее...
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище.

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