Стив Джобс. Невероятно харизматичный и обаятельный гений. Он один из тех, кто придумал и создал один из первых персональных компьютеров, обладавший большим коммерческим потенциалом. Его имя навеки связано с компанией Apple. Джобс — председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Один из основателей и CEO киностудии Pixar. Этот человек прожил не самую длинную, но очень яркую жизнь. Вспоминаем знаменитые цитаты легендарного Стива Джобса.

1 Спроси себя Последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: "Если сегодня будет последним днем в моем жизни, буду ли я делать то, что запланировал на сегодня?"

2 Велосипед для сознания Компьютер — это самый удивительный инструмент, с каким я когда-либо сталкивался. Это велосипед для нашего сознания.

3 О смерти Смерть — это самое лучшее изобретение жизни. Она — причина перемен. Она очищает старое, чтобы открыть дорогу новому.

4 Не получится Я очень уважаю постепенные преобразования и стараюсь делать нечто подобное в своей жизни, но меня всегда привлекали революционные перемены. Потому что они труднее. Они эмоционально намного напряжённее. И во время таких перемен ты всегда проходишь через период, когда все говорят тебе, что у тебя ничего не получится.

6 Проблемы в голове Большинство битв вы проигрываете в собственной голове.

7 Пожелание Биллу Гейтсу Я желаю Биллу Гейтсу всего самого наилучшего, правда. Я просто считаю, что он и Microsoft — это слишком узколобо. Его взгляды были бы куда шире, если бы в молодости он побаловался кислотой или пожил с отшельниками в Индии.

8 О рекламе Хорошая реклама образовывает людей, только и всего. Невозможно одурачить людей в этом бизнесе. Продукты говорят сами за себя.

9 Философский бред Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и дать совет себе в 25 лет, то я бы сказал: Не соглашайся на идиотские интервью – у тебя нет времени на философский бред!