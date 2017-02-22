Президиум Верховного суда РФ вынес решение в пользу российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина. После более чем года реального отбывания срока в колонии его постановили освободить из-под стражи и дали право на реабилитацию. Оглашение решения президиума состоялась в среду, 22 февраля, сообщает "Интерфакс".

"Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", – говорится в решении. Его дело было закрыто.

ВС рассматривал дело осужденного за неоднократное нарушение правил пикетирования Дадина после постановления Конституционного суда РФ.

Ильдар Дадин был осужден по новой статье уголовного кодекса России (ст. 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") в конце 2015 года. Он получил срок в виде трех лет колонии общего режима, затем срок сократили до 2,5 лет.

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Сначала его направили в колонию в Карелии. Затем после его скандальных заявлений об издевательствах над ним и нарушении его прав он был переведен в колонию Рубцовска Алтайского края.

Дадин — участник нескольких несогласованных с властями акций, одиночных пикетов в защиту фигурантов "болотного дела", пикетов против правительства страны, акций в поддержку "Евромайдана", Алексея Навального и ЛГБТ-движения.