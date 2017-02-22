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Королева Великобритании Елизавета II в ближайшее время может принять у себя первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, передает "Интерфакс" со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Володина, Терешкову пригласил в Британию директор лондонского Музея науки.

"В честь нее будет выставка в этом музее", – уточнил спикер Госдумы, добавив, что, судя по письму, Терешкову может принять королева Елизавета II.

Отметим, что 6 марта в Госдуме состоится прием, посвященный 80-летнему юбилею первой женщины-космонавта.



