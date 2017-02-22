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Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил собственное видение событий на Майдане в 2014 году, и предложил меры по урегулированию кризиса в стране, пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что письмо адресовано лидерам стран-гарантов соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, которое было подписано в феврале 2014 года, президентам Франции и Польши, президенту и канцлеру Германии, а также российскому и американскому лидерам, главе ПАСЕ, генсеку Совета Европы и председателю Европарламента.

Янукович хочет проинформировать их о некоторых имевших место на Украине в феврале 2014 года фактах, которые привели к эскалации вооруженного конфликта. Бывший украинский президент хочет дать этим событиям объективную правовую оценку "как на Украине, так и на международном уровне".

По мнению Януковича, лишь последовательное политико-правовое принуждение украинских властей к исполнению Минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни страны.

Если действующая власть Украины не выполнит Минские соглашения, нужно провести референдум о статусе Донбасса, добавляет Янукович. Кроме этого, он предлагает включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей ДНР и ЛНР.

В письме Янукович призывает лидеров инициировать создание спецкомиссии Совета Европы для мониторинга расследования преступлений, которые были совершены на Майдане.

Экс-президент Украины уверен, что вернуть мир и верховенство права в страну позволит только объективное и открытое расследование событий февраля 2014 года, которые в итоге переросли в гражданскую войну.