Финальные сцены лучших картин премии "Оскара" в номинации "лучший фильм" за 45 лет собрали в одном видео. Ролик опубликован на сайте Vimeo.

На видео есть фрагменты таких хитов, как "Крестный отец", "Амадей", "Человек дождя", "Список Шиндлера", "Форреста Гампа", "Титаника", "Красоты по-американски" и других.

Отметим, что церемония вручения премии американской киноакадемии состоится в ночь на 27 февраля. Трансляцию будет вести "Первый канал". Главным фаворитом является музыкальная мелодрама "Ла-Ла Ленд" с 14 номинациями.