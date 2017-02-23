Четверг, 23 Февраль, 09:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-6°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Пять фактов о "Черном квадрате" Казимира Малевича, которые стоит знать

, ИА "Амител"
Рассказываем пять удивительных фактов о картине Казимира Малевича "Черный квадрат"

Фото: mos.news

23 февраля не только День защитника отечества, но и день рождения знаменитого российского художника-авангардиста, теоретика искусства, философа и основоположника супрематизма Казимира Малевича. В честь этого, редакция Amic.ru собрала несколько фактов о наиболее интересном и знаменитом его произведении "Черном квадрате".

1. Черный квадрат — не квадрат

Это действительно так: ни одна из сторон этого четырехугольника не параллельна ни одной другой его стороне или сторонам квадратной рамки, которая обрамляет картину.

2. Черный квадрат — не четный

Тоже правда. Черный цвет в этой работе художник вовсе не использовал, то, что получилось на холсте -  результат смешения различных красок, так мастер хотел создать динамическую, подвижную форму. "Чёрный квадрат" входит в цикл супрематических работ Казимира Малевича, в которых художник исследовал базовые возможности цвета.

3. Черный квадрат -это не просто картина, а манифест

Осенью 1915 года появился манифест Малевича со знаменитым заглавием-лозунгом "От кубизма к супрематизму", свой разрыв с предметностью, художник подкрепил декларированием чёрного квадрата как "первого шага чистого творчества в целом". Данной работой он демонстрировал главный модуль новой пластической системы, стилеобразующий потенциал супрематизма.

4. Черный квадрат часть триптиха

По замыслу, эта работа является частью триптиха, куда также входят "Чёрный круг" и "Чёрный крест". Эти три основные формы были эталонными и стимулировали дальнейшее усложнение супрематической системы. Написаны они были для итоговой футуристической выставки "0,10", которая открылась в Санкт-Петербурге 19 декабря 1915 года. "Черный квадрат" висел в "красном углу", где в русских домах обычно вешают иконы.

5. Черный квадрат появился не в 1913 году, а в 1915

Художник датировал появление квадрата 1913 годом, эта даты стоит на обороте холста, но на самом деле нарисован квадрат был в 1915-м для выставки "0,10". Фактической дате создания картины художник не придавал никакого значения, а акцентировал внимание на дате рождения самого замысла супрематизма.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.02.2017 08:34
- гость -

. Черный квадрат — не четный

Потому что один? Не пара?

0  0
23.02.2017 09:02
- гость -

Кто нибудь проверяет тексты на ошибки прежде чем выложить?

0  0
23.02.2017 09:07
- гость -

Когда смотришь на квадрат Малевича, главное - это сделать умное лицо.

0  0
23.02.2017 09:18
- гость -

Чтоб рядом стоящие люди не подумали,что у тебя морда утюгом.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
09:11
Список региональных трасс в Алтайском крае, где еще открыли движение 1
08:47
27 пожарных тушили многоквартирный дом в Барнауле в ночь на 23 февраля 0
08:38
Восхищаемся и любим: девушки Amic.ru о мужчинах в День защитника Отечества 0
08:21
Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни 4
08:06
Пять фактов о "Черном квадрате" Казимира Малевича, которые стоит знать 4
07:52
"Защитники", "Вурдалаки" и другие премьеры на 23 февраля в кино 0
07:38
Тот самый Янковский: самые яркие образы известного актера 1
07:12
Кулинарный лайфхак: готовим необычные начинки для блинов 8
06:44
Театр музкомедии работает над "позитивным" спектаклем о цыганской жизни 0
06:27
Дом с каминной и утепленными дверями продают в Барнауле за 17 млн руб. Фото 2
06:04
Герои наших дней: мужчины, которые совершают подвиги сегодня 5
05:07
Солнце и плюсовая температура ждут жителей Алтайского края 23 февраля 0
04:08
Финальные сцены лучших фильмов "Оскара" за 45 лет собрали в одном видео 0
03:12
Ученые доказали, что древние племена придерживались матриархата 1
02:11
Вечно молодой: найден способ замедлить старение 0
01:18
Первый полет космических туристов вокруг Луны состоится в 2021 году 0
00:41
ФАС удалось снизить стоимость более чем на 100 наименований лекарств 1
23:12
Показываем попугая, исполнившего с Эминемом и Рианной песню The Monster 0
22:12
Шойгу: в России созданы войска информационных операций 1
21:13
Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех россиян 1
20:15
МИД РФ открыл на своем сайте рубрику с подборкой ложных новостей о России 0
19:51
Президент Украины заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией 3
19:24
Доходы бюджета Крыма выросли вдвое по сравнению с украинским периодом 0
19:07
Коротко о главном: страсти по диагностическому центру и поиски вертолета
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 февраля
18:56
МИД РФ ответил на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН 0
18:24
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против главы "Почты России" 0
18:09
Ракета "Союз-У" в последний раз в истории стартовала с Байконура 0
17:51
Барнаул в предпраздничный вечер встал в длинных пробках 0
17:34
Семипалатинцы Алтайского края будут получать все меры социальной поддержки 2
17:25
Подробности массовой аварии на проспекте Ленина в Барнауле сообщили в ГИБДД 3
17:14
Смотрим на потоп в центре Барнаула после двух суток снежной бури. Видео 1
17:07
МЧС показало оборудование, с помощью которого ищут вертолет на Алтае. Видео 5
16:52
Королева Елизавета II может пригласить Валентину Терешкову на аудиенцию 2
16:36
Янукович попросил мировых лидеров создать специальную комиссию по "майдану" 10
16:25
Когда в России заработает натуральное возмещение по ОСАГО? 7
16:19
Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину 7
16:07
Женщина-водитель сбила девятилетнюю девочку на переходе в Новосибирске 0
15:54
"Мошенники-беженцы" похитили у барнаульского пенсионера 320 тысяч рублей 4
15:33
О чем фильм "Защитники", в котором есть человек-ветер и медведь с пулеметом? 1
15:27
Бийчанку будут судить за торговлю "шпионскими штучками" 6
15:16
Два десятка пожарных тушили жилой дом в Рубцовске 0
15:04
СК объявил о завершении расследования по делу мэра Горно-Алтайска 1
14:52
Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии синтетических наркотиков 0
14:38
Столкновение нескольких машин произошло на проспекте Ленина в Барнауле 11
14:22
Главу Кош-Агачского района подозревают в особо крупном взяточничестве 1
14:13
МЧС открыло движение на пяти участках трасс в Алтайском крае 0
14:09
Александр Карлин выделил 1,4 миллиона на квартиру для алтайского спортсмена 10
14:00
Как прошел барнаульский концерт легендарной группы "Сплин"? 0
13:57
Amnesty International раскритиковала Россию за "пакет Яровой" 1
13:39
Киев призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН 18

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.