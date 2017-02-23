23 февраля не только День защитника отечества, но и день рождения знаменитого российского художника-авангардиста, теоретика искусства, философа и основоположника супрематизма Казимира Малевича. В честь этого, редакция Amic.ru собрала несколько фактов о наиболее интересном и знаменитом его произведении "Черном квадрате".

1. Черный квадрат — не квадрат

Это действительно так: ни одна из сторон этого четырехугольника не параллельна ни одной другой его стороне или сторонам квадратной рамки, которая обрамляет картину.

2. Черный квадрат — не четный

Тоже правда. Черный цвет в этой работе художник вовсе не использовал, то, что получилось на холсте - результат смешения различных красок, так мастер хотел создать динамическую, подвижную форму. "Чёрный квадрат" входит в цикл супрематических работ Казимира Малевича, в которых художник исследовал базовые возможности цвета.

3. Черный квадрат -это не просто картина, а манифест

Осенью 1915 года появился манифест Малевича со знаменитым заглавием-лозунгом "От кубизма к супрематизму", свой разрыв с предметностью, художник подкрепил декларированием чёрного квадрата как "первого шага чистого творчества в целом". Данной работой он демонстрировал главный модуль новой пластической системы, стилеобразующий потенциал супрематизма.

4. Черный квадрат часть триптиха

По замыслу, эта работа является частью триптиха, куда также входят "Чёрный круг" и "Чёрный крест". Эти три основные формы были эталонными и стимулировали дальнейшее усложнение супрематической системы. Написаны они были для итоговой футуристической выставки "0,10", которая открылась в Санкт-Петербурге 19 декабря 1915 года. "Черный квадрат" висел в "красном углу", где в русских домах обычно вешают иконы.

5. Черный квадрат появился не в 1913 году, а в 1915

Художник датировал появление квадрата 1913 годом, эта даты стоит на обороте холста, но на самом деле нарисован квадрат был в 1915-м для выставки "0,10". Фактической дате создания картины художник не придавал никакого значения, а акцентировал внимание на дате рождения самого замысла супрематизма.