Среда, 22 Февраль, 17:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,86
€ 61,21
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озеромСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Семипалатинцы Алтайского края будут получать все меры социальной поддержки

, ИА "Амител"
Такое постановление было принято 22 февраля на сессии Алтайского Законодательного Собрания

На очередной сессии АКЗС, которая прошла 22 февраля, депутаты приняли постановление, регламентирующее особенности применения социального законодательства. Постановление было принято единогласно.

Ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, которые одновременно имеют статус "семипалатинцев", будут получать все меры социальной поддержки по обоим основаниям.

"Было принято постановление, как мы и обещали. Семипалатинцы – это особая категория для Алтайского края. Взрывы на Семипалатинском полигоне происходили недалеко от нашего региона, поэтому большая часть нашего населения – это жители нашего региона. Семипалатинцы относятся к федеральным льготникам. Сегодня мы дали сигнал органам соцзащиты края действовать в соответствии с нашими законами и пересмотреть свои решения в части начисления льгот данной категории граждан, которые будут получать льготы с 1 января 2017 года по всем основаниям, которые предписаны и федеральными, и краевыми законами", – заявил председатель АКЗС Александр Романенко.

Также председатель АКЗС отметил, что закон об изменении льготного обеспечения был принят в результате совместной работы большого количества сторон и власти не ставили перед собой цель сокращения льгот.

Напомним, как ранее писал Amic.ru, до января 2017 года отдельные нормы законодательства региона допускали возможность предоставления семипалатинцам иных мер социальной поддержки, установленных для краевых льготных категорий граждан: бесплатное зубопротезирование, ежемесячная денежная компенсация расходов на ЖКХ, льготы на пригородный транспорт.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

22.02.2017 17:39
- гость -

Вот если често, то заее меры получать. Последний раз это было примерно в 90-х годах, в денежном выражении.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
17:34
Семипалатинцы Алтайского края будут получать все меры социальной поддержки 1
17:25
Подробности массовой аварии на проспекте Ленина в Барнауле сообщили в ГИБДД 3
17:14
Смотрим на потоп в центре Барнаула после двух суток снежной бури. Видео 1
17:07
МЧС показало оборудование, с помощью которого ищут вертолет на Алтае. Видео 3
16:52
Королева Елизавета II может пригласить Валентину Терешкову на аудиенцию 2
16:36
Янукович попросил мировых лидеров создать специальную комиссию по "майдану" 9
16:25
Когда в России заработает натуральное возмещение по ОСАГО? 3
16:19
Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину 4
16:07
Женщина-водитель сбила девятилетнюю девочку на переходе в Новосибирске 0
15:54
"Мошенники-беженцы" похитили у барнаульского пенсионера 320 тысяч рублей 4
15:33
О чем фильм "Защитники", в котором есть человек-ветер и медведь с пулеметом? 0
15:27
Бийчанку будут судить за торговлю "шпионскими штучками" 6
15:16
Два десятка пожарных тушили жилой дом в Рубцовске 0
15:04
СК объявил о завершении расследования по делу мэра Горно-Алтайска 1
14:52
Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии синтетических наркотиков 0
14:38
Столкновение нескольких машин произошло на проспекте Ленина в Барнауле 11
14:22
Главу Кош-Агачского района подозревают в особо крупном взяточничестве 0
14:13
МЧС открыло движение на пяти участках трасс в Алтайском крае 0
14:09
Александр Карлин выделил 1,4 миллиона на квартиру для алтайского спортсмена 10
14:00
Как прошел барнаульский концерт легендарной группы "Сплин"? 0
13:57
Amnesty International раскритиковала Россию за "пакет Яровой" 1
13:39
Киев призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН 17
13:28
В Барнауле на Масленицу проведут музыкальный флешмоб 1
13:09
Житель Заринска угнал машину у пригласившего его в гости знакомого. Фото 0
12:59
Автомобили Mercedes-Benz начнут собирать в России 15
12:36
Опрос: мнение американцев о Путине улучшилось за последнее время 5
12:33
Интересные факты о мужчинах и об их мозге. Инфографика 4
12:23
Четыре новых iPad покажут на презентации Apple – СМИ 0
12:15
Первый канал впервые за три года покажет церемонию "Оскара" в прямом эфире 1
12:04
Нечистоты затопили улицу в Барнауле в ночь на 22 февраля. Фото 4
12:00
Чемпионат Алтайского края по ММА прошел в Барнауле 0
11:51
Барнаульцы возмущены, что им не дают талоны в диагностический центр 67
11:37
Найти упавший на Алтае вертолет с помощью подводных роботов пока не удается 8
11:30
"Грильница" открыла кафе в центре города 13
11:26
Samsung намерена возобновить продажи исправленного смартфона Galaxy Note 7 0
11:14
Кровлю снесло ветром со школы в Змеиногорском районе. Фото 0
11:06
Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина 27
11:00
Знаменитый стоматолог из Швейцарии выступит в Красноярске 3
10:51
Алтайский депутат от ЛДПР Иванникова досрочно сдала свой мандат 7
10:41
Как в России появился праздник День защитника Отечества? 6
10:33
Жителя Алтайского края оштрафовали на тысячу рублей за плевок в лицо теще 15
10:30
"Сибирские сети" приглашают барнаульцев на бесплатную фотосессию с хаски 0
10:23
Актер Федор Добронравов приедет на Шукшинский кинофестиваль со спектаклем 0
10:20
Компания Tele2 подвела итоги своей работы 15
10:15
Актер Киану Ривз назвал условия своих съемок в продолжении "Матрицы" 4
10:04
Автомобиль перевернулся на трассе под Бийском. Фото 0
09:49
Ученые из РФ научились распознавать странное поведение людей по походке 9
09:37
Дороги в 21 районе Алтайского края остаются закрытыми 7
09:30
Насладиться реальностью с нового Volkswagen Tiguan можно в эти выходные 0
09:25
Семейная Масленица пройдет на рынке ВДНХ 0
09:19
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина 1
09:00
Драйв, адреналин и позитив: магазин "Трофей" провел зимний фестиваль 0
08:59
Минтруд предлагает установить МРОТ отдельно для каждого региона 30
08:54
Почему на Масленицу сжигают чучело? 12
08:39
Барнаульцев ждут семибалльные пробки утром 22 февраля 1
08:30
ИСК "Союз" предлагает выгодно купить квартиру 0
08:19
Белый дом сообщил о планах Трампа пойти на "сделку" с Россией 2
08:06
Какими блинами можно удивить мужчин на 23 февраля? 2
08:00
"Ростелеком" подключит к скоростному интернету 24 села Алтайского края 16
07:46
Мужество и храбрость: лучшие фильмы про российскую и западные армии 8
07:29
"Планируем пересадку сердца": как на Алтае развивают трансплантацию органов 2
07:08
Сколько дней россияне будут отдыхать на 23 февраля? 30
06:45
Дом со спортзалом и двумя гаражами продают в Барнауле за 10,8 млн руб. Фото 11
06:27
Как провести День защитника Отечества в Барнауле и куда сводить мужчину? 5
06:01
Алтайский край дополнительно получил 2,1 млрд рублей из федеральной казны 2
05:06
Экстремальная погода в Алтайском крае 22 февраля пойдет на спад 0
02:13
Найдено главное отличие между мужской и женской дружбой 6
00:03
Ученые рассказали, как цвет обоев влияет на секс и сон 11

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.