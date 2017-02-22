На очередной сессии АКЗС, которая прошла 22 февраля, депутаты приняли постановление, регламентирующее особенности применения социального законодательства. Постановление было принято единогласно.

Ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, которые одновременно имеют статус "семипалатинцев", будут получать все меры социальной поддержки по обоим основаниям.

"Было принято постановление, как мы и обещали. Семипалатинцы – это особая категория для Алтайского края. Взрывы на Семипалатинском полигоне происходили недалеко от нашего региона, поэтому большая часть нашего населения – это жители нашего региона. Семипалатинцы относятся к федеральным льготникам. Сегодня мы дали сигнал органам соцзащиты края действовать в соответствии с нашими законами и пересмотреть свои решения в части начисления льгот данной категории граждан, которые будут получать льготы с 1 января 2017 года по всем основаниям, которые предписаны и федеральными, и краевыми законами", – заявил председатель АКЗС Александр Романенко.

Также председатель АКЗС отметил, что закон об изменении льготного обеспечения был принят в результате совместной работы большого количества сторон и власти не ставили перед собой цель сокращения льгот.

Напомним, как ранее писал Amic.ru, до января 2017 года отдельные нормы законодательства региона допускали возможность предоставления семипалатинцам иных мер социальной поддержки, установленных для краевых льготных категорий граждан: бесплатное зубопротезирование, ежемесячная денежная компенсация расходов на ЖКХ, льготы на пригородный транспорт.