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ФАС удалось снизить стоимость более чем на 100 наименований лекарств

, ИА "Амител"
Цены на лекарства еще долго будут в фокусе антимонопольщиков.

Федеральной антимонопольной службе впервые за историю существования ведомства удалось добиться уменьшения стоимости более чем на 100 наименований лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФАС России Игоря Артемьева.

"Если среди окружающих нас стран есть хоть одна, где продают таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, производители должны снизить цену до этого значения. Если они это не делают, мы их вообще выгоняем с рынка", — добавил Артемьев.

Вместе с тем, цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в целом прибавили в стоимости на 1,4%. Это в шесть раз ниже аналогичного показателя за 2015 год (8,8%).


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