"Игрополис" – новый комплекс развлечений для детей – приглашает всех отпраздновать свой день рождения и дарит бесплатное посещение игровой зоны именинникам. Билеты в веревочный парк и игровые автоматы приобретаются отдельно.

Ценовая политика "Игрополиса" довольно лояльна. Посещение, например, веревочного парка обойдется всего в 50 рублей на ребенка.

Также детский клуб "Игрополис" предлагает выгодные условия для групповых посещений игровой зоны. Группам детей от 20 человек предоставляется скидка 20%. Она действует на все аттракционы, кроме веревочного парка и автоматов.

Новый игровой комплекс "Игрополис" открылся на третьем этаже торгово-офисного центра "Геомаркет". На площади 1400 квадратных метров разместились огромные лабиринты, веревочный парк, батуты, скалодром, игровые автоматы и большое детское кафе.



Режим работы: вторник – суббота с 10-00 до 20-00

Воскресенье: с 10-00 до 19-00

Более подробные условия посещения клуба и предварительные заявки на проведение мероприятий – по телефону 57-00-63, ТЦ "Геомаркет", пр.Ленина, 154а, к.1, 3 этаж либо в официальной группе "ВКонтакте".