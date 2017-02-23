Интересное открытие сделали ученые из университета штата Орегон. Они нашли объяснение биоритмам человека. Это, возможно, поможет замедлить процесс старения. Авторы полагают, что обнаруженные гены связаны с реакцией на, например, клеточное и молекулярное повреждения, а также окислительный стресс.

Активизация генов позволяет предотвратить процессы, приводящие к развитию возрастной нейродегенерации, пишет Lenta.ru.

Ученые проводили опыты на дрозофилах. Интересно, что биопроцессы плодовых мушек и человека идентичны. Значит выводы справедливы и для людей.