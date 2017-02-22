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Настоящий потоп произошел в Барнауле из-за теплой погоды в среду, 22 февраля, сообщают порталу Amic.ru очевидцы.

В районе площади Октября из-за растаявшего снега на дороге образовалась огромная лужа, осложняющая движение пешеходам.

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Отметим, что несколько дней в крае царила непогода, шел снег и мели метели. Однако 22 февраля температура приблизилась к 0, а местами столбик термометра и вовсе показал плюсовую температуру, к тому же на протяжении дня ярко светит солнце. В результате снег начал активно таять.