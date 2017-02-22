Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасатели показали, какое глубоководное оборудование используется в ходе поисковой операции в акватории Телецкого озера, где вечером 12 февраля упал вертолет Robinson.

Напомним, что накануне к поискам присоединились сотрудники московского Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Для проведения глубоководных поисковых работ они используют современное специальное оборудование и снаряжение, в том числе подводные робототехнические комплексы.

"С начала поисков авиацией обследовано 217 квадратных километров, робототехническими комплексами для проведения глубоководных поисковых работ – 7,6 квадратных километров дна, водолазами МЧС России – 10 280 квадратных метров дна, с плавсредств – 24 километра прибрежной зоны, наземными группами – 10,5 километров береговой линии", – уточняют в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, что наземная поисковая операция была свернута на прошлой неделе. Сейчас работы ведутся на воде и с воздуха.

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Информация о крушении вертолета Robinson в акватории Телецкого озера поступила вечером 12 февраля. Поисковая операция была развернута с утра 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены некоторые фрагменты воздушного судна, которые переданы следователям.

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В первый день поисков в озере нашли тело женщины. Позже было установлено, что это Елена Ракитская — супруга пилота вертолета Дмитрия Ракитского. Кроме семейной пары, по имеющимся данным, на борту летательного аппарата находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело.