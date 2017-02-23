Полет космических туристов вокруг Луны на корабле "Союз" станет возможным в 2021—2022 годах. Об этом сообщает ИА "Регнум" со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

Глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев сообщил, что с возможными кандидатами уже идёт обсуждение условий контракта.

Но для запуска туристов сначала потребуется осуществить запуск на орбиту корабль "Союз", а затем и разгонного блока ДМ, снабженного дополнительным герметичным отсеком.

Кроме того, корабли "Союз" должны быть модернизированы и дополнительно защищены для осуществления такого проекта. Работы уже начались.