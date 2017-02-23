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Первый полет космических туристов вокруг Луны состоится в 2021 году

, ИА "Амител"
Космический корабль "Союз" для этого придется дополнить защитой

Фото: hdw.eweb4.com

Полет космических туристов вокруг Луны на корабле "Союз" станет возможным в 2021—2022 годах. Об этом сообщает ИА "Регнум" со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

Глава ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев сообщил, что с возможными кандидатами уже идёт обсуждение условий контракта.

Но для запуска туристов сначала потребуется осуществить запуск на орбиту корабль "Союз", а затем и разгонного блока ДМ, снабженного дополнительным герметичным отсеком.

Кроме того, корабли "Союз" должны быть модернизированы и дополнительно защищены для осуществления такого проекта. Работы уже начались.


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