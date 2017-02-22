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Подробности массовой аварии, произошедшей днем в среду, 22 февраля, в Барнауле на проспекте Ленина, сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, участниками ДТП у дома №159 стали восемь машин. На место незамедлительно прибыл экипаж ДПС. "По предварительным данным, было установлено, что водитель-женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем "Лексус RX-330", двигаясь в сторону улицы Северо-Западной, не справилась с управлением и допустила наезд на стоящие автомобили ВАЗ-2112, "Форд Фокус", "Лада Гранта", "Тойота Платц", – уточняют в полиции.

Кроме того, в результате наезда упомянутый ВАЗ-2112 отбросило на стоящие рядом автомобили "Тойота Рав 4", "Мицубиси Паджеро" и "Тойота Авенсис".

Управлявшая "Лексусом" женщина получила телесные повреждения. Ей оказали помощь, госпитализация не понадобилась.

По факту аварии проводится проверка.