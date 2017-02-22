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Последний в истории пуск ракеты "Союз-У" с Космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) состоялся в среду, 22 февраля, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Роскосмос.

Издание отмечает, что эти ракеты-носители запускали с 1970-х годов. Их заменят модернизированные ракеты серии "Союз-2".

Кроме этого, с Байконура также впервые после аварии стартовал корабль "Прогресс МС-05".

Подчеркивается, что запуск состоялся в расчетное время. Третья ступень ракеты отделилась от грузовика в 9:07 по московскому времени. Стыковка с МКС должна состояться 24 февраля в 11:34 мск.

Напомним, предыдущий полет носителя "Союз-У" в связке с грузовиком "Прогресс МС-04", который состоялся 1 декабря минувшего года, завершился крушением. По данным Роскосмоса, авария, вероятно, произошла из-за вскрытия бака третьей ступени "Союз-У". Причиной этого стало попадание посторонних частиц в насос окислителя. После этого у последней запущенной ракеты заменили двигатель третьей ступени.