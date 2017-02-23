Ученые из университета Пенсильвании пришли к выводу, что в одной из древнейших цивилизаций Америки власть и статус передавались по материнской линии, что доказывает существование матриархата. Как пишут РИА Новости, теория о доминировании женщин в первых сообществах людей, появившихся после распада первобытно-общинного строя появилась еще в 19 веке, а после подробно разрабатывались различными мыслителями, в том числе классиками марксизма. Идея возникла от того, что исследователи считали, что первые группы людей жили в больших коллективных семьях и факт отцовства был недоказуем. Но развития эти предположения не получили. Хотя подтверждение этому можно найти и в современных африканских и амазонских племенах, где доминируют женщины, а в мифах многих народов есть истории об "амазонках".

Чтобы поставить точку в споре между сторонниками патриархата и матриархата, ученые проанализировали обрывки геномов нескольких десятков знатных индейцев, живших примерно в 1130-800 годах до нашей эры и захороненных в одной и той же точке – в каньоне Чако.

Сравнив эти геномы исследователи составили генеалогические древа местных "династий", после чего стало ясно, что все представители знати имели одинаковую митохондриальную ДНК, передающуюся от матери, что подтвердило господство матриархата в данном обществе. При этом одна из таких женских линий просуществовала около 330 лет.



