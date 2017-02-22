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Прокуратура требует возбудить новое уголовное дело против главы "Почты России" Дмитрия Страшнова, который, по данным ведомства, незаконно выписал своим замам премии почти на 270 миллионов рублей по итогам работы в 2014-2015 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

Позже столичная прокуратура подтвердила агентству данную информацию.

Напомним, Генпрокуратура в ноябре 2016 года потребовала расследовать выплату главе "Почты России" вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. В Минкомсвязи и сам Страшнов подчеркивали, что премию начислили в соответствии с законными актами, действующими в отношении госкомпаний. При этом глава "Почты России" отмечал, что открыт для сотрудничества с прокуратурой и готов дать дополнительные пояснения.

Издание пишет, что поводом для новых претензий к руководству "Почты России" стала проверка, которую провели сотрудники московской прокуратуры. Они изучили материалы "обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений" заместителям Страшнова. Проверяющих вновь заинтересовал период с 2014 по 2015 год.

Собеседники газеты сообщили, что в отчете о финансово-хозяйственной деятельности глава ФГУП "Почта России" указывал, что в 2014 и 2015 годах чистая прибыль предприятия составила 1,253 и 1,578 миллиарда рублей соответственно. Данные отчеты были утверждены в Минкомсвязи, а затем Страшнов подписал приказ о премировании замов.

Издание отмечает, что в мае 2015 года им выделили по итогам ударного труда в 2014 году 89,5 миллиона рублей. В сентябре того же года, по итогам уже 2015-го, причем, предположительно, речь шла об успехах в первом полугодии, заместителям выплатили уже 179,7 миллиона рулей.

На сайте ФГУП сказано, что у Страшнова десять заместителей, а также есть главный финансовый директор с таким же рангом. В прокуратуре полагают, что премированием чиновников глава "Почты России" "причинил ущерб предприятию", пишет газета.

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Отмечается, что материалы в отношении него уже направили в ГСУ СКР по Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье "Злоупотребление полномочиями".

В "Почте России" изданию сообщили, что не знают о новых претензиях прокуратуры, подчеркнув, что выплата вознаграждений менеджменту производится в соответствии с внутренними нормативными актами и российским трудовым законодательством.