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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украине необходимо сначала навести порядок у себя дома, прежде чем предлагать лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН, пишет РИА Новости.

Напомним, в среду, 22 февраля, появилась информация о том, что глава украинского МИД Павел Климкин на заседании Совбеза предложил лишить Россию права вето. Кроме этого, он назвал постоянное членство РФ в СБ "фундаментальной проблемой" и снова обвинил Москву в "разжигании" конфликтов в Европе.

"Хочется ответить ему (Климкину — ред.) одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов", — прокомментировала предложение главы МИД Украины Захарова.

Дипломат отметила, что международные механизмы все еще неплохо работают и без советов главы украинского внешнеполитического ведомства.

Захарова посоветовала Климкину сфокусироваться "на делах у себя дома". Она добавила, что его мнение можно будет заслушать и по другим вопросам после того, как будут решены "те проблемы, которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество".

Агентство отмечает, что право вето дает возможность блокировать в Совете Безопасности любую резолюцию. В данный момент таким правом обладают пять постоянных членов — РФ, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Великобритания.