Фото: ceskatelevize.cz

Украинский лидер Петр Порошенко заявил о сохранении угрозы полномасштабного военного вторжения РФ на Украину, а также о наращивании российского военного присутствия на границе. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова президента Украины на оперативном сборе руководящего состава Генштаба ВСУ в Киеве.

По словам Порошенко, угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ никуда не делась, а "сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе <...> нависает по всей линии границы с РФ и даже больше".

Глава Украины отметил, что рядом с границами страны Россия развернула подразделения своих ВС численностью до 50 тысяч человек. Также, по его подсчетам, там находятся порядка 470 танков, свыше 1,7 тыс. боевых бронированных машин, почти 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, а также около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов и 24 боевых корабля.

Порошенко заявил, что в России создаются новые, а также расширяются и модернизируются действующие базы и иные объекты военной инфраструктуры. "И никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас", — подчеркнул он.

В заключение украинский президент отметил, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли 2608 украинских военных, 2200 из которых находились в составе Вооруженных сил.

РИА Новости добавляет, что Порошенко сообщил о планах властей страны выделить в текущем году на разработку и закупку нового вооружения порядка 9 миллиардов гривен (около 333 миллиона долларов).