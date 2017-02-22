Фото: youtube.com

Внимание посетителей портала Reddit привлек ролик с попугаем, который исполняет кавер на песню известного американского рэпера Эминема и поп-певицы Рианны.

"Лента.ру" отмечает, что видео опубликовали во вторник, 21 февраля, на YouTube-канале Ursinarium. Буквально за сутки ролик набрал свыше 410 тысяч просмотров.

На видео попугая с помощью редактора "встроили" в музыкальный клип The Monster, где он исполнил вокальные партии Рианны, которые были расположены между куплетов Эминема.

Один из просмотревших ролик пользователей видеохостинга с грустью отметил, что "эта птица лучше меня, что же за жизнь у меня такая".