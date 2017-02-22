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В Вооруженных силах России создали войска информационных операций. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в Госдуме.

Глава Минобороны назвал данные войска более эффективными и сильными по сравнению со всем тем, что раньше создавали в направлении контрпропаганды.

Также Шойгу добавил, что пропаганда "должна быть умной, грамотной и эффективной".

РИА Новости добавляет, что впервые "информационное противоборство" с условным противником Россия отработала на учениях "Кавказ-2016". К решению данных задач привлекались главное оперативное управление Генштаба, центры информационного противоборства в военных округах, войска информационных операций, радиоэлектронной борьбы и специалисты службы защиты государственной тайны.

Экс-начальник Генштаба, генерал армии Юрий Балуевский в комментарии агентству отметил, что в данный момент информационное противоборство выходит на первый план. По его словам, победа над противником в этой войне может быть важнее, чем в классическом военном противостоянии, поскольку она бескровна, но имеет "поразительный, обескровливающий и парализующий все органы власти государства-противника" эффект.

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонид Ивашов добавил, что мощные информационные войска нужны стране и для проведения своей мирной политики.