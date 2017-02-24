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Снег возвращается в Алтайский край после короткого периода солнечной погоды – осадки в пятницу, 24 февраля, прогнозируют в западных районах.

"Возможен слабый снег, мокрый снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — сообщили в региональном Гидрометцентре. Днем по краю -1…-6 градусов, в предгорьях -1…+4 градуса.

Ветер южный три-восемь метров в секунду с усилением днем в западных и южных районах до 13 метров.

В Барнауле без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -1…-3 градуса. Ветер южный три-восемь метров в секунду.