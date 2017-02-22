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Глава государства Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что законопроект 10 февраля приняла Госдума, а 15 февраля — одобрил Совфед.

Отмечается, что бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в РФ 1 марта текущего года. Сначала ее собирались продлить до 2020 года, при этом инициатива распространялась бы только на крымчан, детей-сирот и лиц, которые подлежат переселению из аварийных домов. Позже правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации.

Подчеркивается, что в принятой редакции закона бесплатно приватизировать жилье могут все россияне. Глава Минстроя Михаил Мень отметил, что данное решение позволит больше не создавать ажиотаж вокруг данного вопроса.

Ранее руководитель профильного комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Дмитрий Азаров сообщил, что за 25 лет было приватизировано 30,5 миллионов единиц жилья. Неприватизированными остаются порядка 500 тысяч единиц, из которых 300 тысяч — аварийное жилье.