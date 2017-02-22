Среда, 22 Февраль, 22:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-2°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озеромСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех россиян

, ИА "Амител"
Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в стране 1 марта

Фото: 3mv.ru

Глава государства Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что законопроект 10 февраля приняла Госдума, а 15 февраля — одобрил Совфед.

Отмечается, что бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в РФ 1 марта текущего года. Сначала ее собирались продлить до 2020 года, при этом инициатива распространялась бы только на крымчан, детей-сирот и лиц, которые подлежат переселению из аварийных домов. Позже правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации.

Подчеркивается, что в принятой редакции закона бесплатно приватизировать жилье могут все россияне. Глава Минстроя Михаил Мень отметил, что данное решение позволит больше не создавать ажиотаж вокруг данного вопроса.

Ранее руководитель профильного комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Дмитрий Азаров сообщил, что за 25 лет было приватизировано 30,5 миллионов единиц жилья. Неприватизированными остаются порядка 500 тысяч единиц, из которых 300 тысяч — аварийное жилье.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
22:12
Шойгу: в России созданы войска информационных операций 0
21:13
Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех россиян 0
20:15
МИД РФ открыл на своем сайте рубрику с подборкой ложных новостей о России 0
19:51
Президент Украины заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией 3
19:24
Доходы бюджета Крыма выросли вдвое по сравнению с украинским периодом 0
19:07
Коротко о главном: страсти по диагностическому центру и поиски вертолета
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 февраля
18:56
МИД РФ ответил на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН 0
18:24
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против главы "Почты России" 0
18:09
Ракета "Союз-У" в последний раз в истории стартовала с Байконура 0
17:51
Барнаул в предпраздничный вечер встал в длинных пробках 0
17:34
Семипалатинцы Алтайского края будут получать все меры социальной поддержки 2
17:25
Подробности массовой аварии на проспекте Ленина в Барнауле сообщили в ГИБДД 3
17:14
Смотрим на потоп в центре Барнаула после двух суток снежной бури. Видео 1
17:07
МЧС показало оборудование, с помощью которого ищут вертолет на Алтае. Видео 5
16:52
Королева Елизавета II может пригласить Валентину Терешкову на аудиенцию 2
16:36
Янукович попросил мировых лидеров создать специальную комиссию по "майдану" 10
16:25
Когда в России заработает натуральное возмещение по ОСАГО? 5
16:19
Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину 7
16:07
Женщина-водитель сбила девятилетнюю девочку на переходе в Новосибирске 0
15:54
"Мошенники-беженцы" похитили у барнаульского пенсионера 320 тысяч рублей 4
15:33
О чем фильм "Защитники", в котором есть человек-ветер и медведь с пулеметом? 1
15:27
Бийчанку будут судить за торговлю "шпионскими штучками" 6
15:16
Два десятка пожарных тушили жилой дом в Рубцовске 0
15:04
СК объявил о завершении расследования по делу мэра Горно-Алтайска 1
14:52
Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии синтетических наркотиков 0
14:38
Столкновение нескольких машин произошло на проспекте Ленина в Барнауле 11
14:22
Главу Кош-Агачского района подозревают в особо крупном взяточничестве 1
14:13
МЧС открыло движение на пяти участках трасс в Алтайском крае 0
14:09
Александр Карлин выделил 1,4 миллиона на квартиру для алтайского спортсмена 10
14:00
Как прошел барнаульский концерт легендарной группы "Сплин"? 0
13:57
Amnesty International раскритиковала Россию за "пакет Яровой" 1
13:39
Киев призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН 18
13:28
В Барнауле на Масленицу проведут музыкальный флешмоб 1
13:09
Житель Заринска угнал машину у пригласившего его в гости знакомого. Фото 0
12:59
Автомобили Mercedes-Benz начнут собирать в России 15
12:36
Опрос: мнение американцев о Путине улучшилось за последнее время 5
12:33
Интересные факты о мужчинах и об их мозге. Инфографика 4
12:23
Четыре новых iPad покажут на презентации Apple – СМИ 0
12:15
Первый канал впервые за три года покажет церемонию "Оскара" в прямом эфире 1
12:04
Нечистоты затопили улицу в Барнауле в ночь на 22 февраля. Фото 4
12:00
Чемпионат Алтайского края по ММА прошел в Барнауле 0
11:51
Барнаульцы возмущены, что им не дают талоны в диагностический центр 68
11:37
Найти упавший на Алтае вертолет с помощью подводных роботов пока не удается 8
11:30
"Грильница" открыла кафе в центре города 13
11:26
Samsung намерена возобновить продажи исправленного смартфона Galaxy Note 7 0
11:14
Кровлю снесло ветром со школы в Змеиногорском районе. Фото 1
11:06
Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина 27
11:00
Знаменитый стоматолог из Швейцарии выступит в Красноярске 3
10:51
Алтайский депутат от ЛДПР Иванникова досрочно сдала свой мандат 7
10:41
Как в России появился праздник День защитника Отечества? 6
10:33
Жителя Алтайского края оштрафовали на тысячу рублей за плевок в лицо теще 15
10:30
"Сибирские сети" приглашают барнаульцев на бесплатную фотосессию с хаски 0
10:23
Актер Федор Добронравов приедет на Шукшинский кинофестиваль со спектаклем 0
10:20
Компания Tele2 подвела итоги своей работы 15
10:15
Актер Киану Ривз назвал условия своих съемок в продолжении "Матрицы" 4
10:04
Автомобиль перевернулся на трассе под Бийском. Фото 0
09:49
Ученые из РФ научились распознавать странное поведение людей по походке 9
09:37
Дороги в 21 районе Алтайского края остаются закрытыми 7
09:30
Насладиться реальностью с нового Volkswagen Tiguan можно в эти выходные 0
09:25
Семейная Масленица пройдет на рынке ВДНХ 0
09:19
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина 1
09:00
Драйв, адреналин и позитив: магазин "Трофей" провел зимний фестиваль 0
08:59
Минтруд предлагает установить МРОТ отдельно для каждого региона 30
08:54
Почему на Масленицу сжигают чучело? 12
08:39
Барнаульцев ждут семибалльные пробки утром 22 февраля 1
08:30
ИСК "Союз" предлагает выгодно купить квартиру 0
08:19
Белый дом сообщил о планах Трампа пойти на "сделку" с Россией 2
08:06
Какими блинами можно удивить мужчин на 23 февраля? 2
08:00
"Ростелеком" подключит к скоростному интернету 24 села Алтайского края 16
07:46
Мужество и храбрость: лучшие фильмы про российскую и западные армии 8
07:29
"Планируем пересадку сердца": как на Алтае развивают трансплантацию органов 2
07:08
Сколько дней россияне будут отдыхать на 23 февраля? 30
06:45
Дом со спортзалом и двумя гаражами продают в Барнауле за 10,8 млн руб. Фото 11
06:27
Как провести День защитника Отечества в Барнауле и куда сводить мужчину? 5
06:01
Алтайский край дополнительно получил 2,1 млрд рублей из федеральной казны 2
05:06
Экстремальная погода в Алтайском крае 22 февраля пойдет на спад 0
02:13
Найдено главное отличие между мужской и женской дружбой 6
00:03
Ученые рассказали, как цвет обоев влияет на секс и сон 11

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.