Фото: avito.ru

Коттедж площадью 213 квадратных метров продают в поселке Бельмесево недалеко от Барнаула.

Как отмечается на сайте Avito.ru, дом находится на участке 12 соток на улице Пурпурной. Стоимость коттеджа составляет 9 359 999 рублей.

"Жилой коттедж, качественная отделка, полностью меблирован, три санузла, газовое отопление. Баня, гараж на две машины. Сад-огород 10 соток, система летнего полива, полностью благоустроенная территория", — отмечается в объявлении.

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Также продавец дома подчеркивает, что поселок также благоустроен, имеется все необходимая инфраструктура.