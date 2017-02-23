День защитника Отечества празднуют 23 февраля в России. Так уж повелось, что этот день в нашей стране считается мужским праздником. И женщины сегодня не скупятся на поздравления и теплые слова в адрес сильной половины человечества. Девушки ИА "Амител" также поздравляют всех, кто имеет отношение к гордому званию защитника Отечества. Мы восхищаемся вашей силой, мудростью, выносливостью, терпением, благородством и готовностью в любой миг прийти на помощь. А наши пожелания читайте ниже:
Кстати, здесь вы можете узнать все, что думают девушки ИА "Амител" о мужчинах
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Желаю мирной жизни, без войн и потерь. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Мужества вам и силы духа!
Наталья Соколова, директор
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Смелых поступков, личного счастья, добра и заботливых близких, мирного и чистого неба над головой. Будьте здоровы, успешны и удачливы.
Елена Пацар, главный редактор
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Желаю удачи и побед в делах, в семье – благополучия и счастья. А еще — оптимизма и бодрости, новых проектов и новых свершений!
Елена Лепезина, заместитель главного редактора
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Мирного неба над головой, верных боевых подруг, настоящей мужской дружбы, крепкого сибирского здоровья вам и вашим близким.
Ирина Киселева, редактор-корреспондент
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Желаю верных подруг, послушных детей и понимающего начальника.
Мария Трубина, редактор раздела "Культура"
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Мои родные и дорогие защитники, с праздником! Папа, старший брат, муж, племянник — самые любимые, любящие и мудрые мужчины! Спасибо за вашу заботу, за то, что постоянно балуете, поддерживаете, и делаете меня счастливой! Бесконечно люблю!
Татьяна Гладкова, редактор раздела "Общество"
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Дорогие мужчины! Вы – наша поддержка, опора, защита. Вы – та широкая спина, за которой можно спрятаться от всех невзгод. Вы – наше все! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Желаю мирного неба над головой, отменного здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.
Наталья Кокшарова, корректор
только по делу
С Днем Защитника Отечества!
Заголовок
Дорогие любимые-прелюбимые мужчины! Пусть на работе вас ждёт карьерный рост, дома — полная чаша, а с любимой — взаимопонимание! И всегда при любых обстоятельствах оставайтесь мужиками!
Кристина Десяткова, редактор службы новостей
только по делу
С Днем Защитника Отечества!
Заголовок
Настоящим мужчину делает не объем мышечной массы на руках, ногах и груди, дорогая машина или плотный кошелек. Настоящим мужчину делают его решения и поступки. Желаю нашим читателям только правильных решений и достойных поступков.
Александра Черданцева, редактор рубрики "Политика"
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Будьте сильными, смелыми, не сдавайтесь и покоряйте вершины, будьте опорой и защитой для нас, слабого пола!
Татьяна Алпатова, редактор соцсетей ИА "Амител"
только по делу
С Днем защитника Отечества!
Заголовок
Поздравлю мужчин с Днем защитника Отечества и от всей души желаю невероятных сил и бравой удачи в жизни, уверенности в себе, больших побед и верной любви.
Нина Гюнтер, руководитель проектов
Комментарии