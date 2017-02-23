День защитника Отечества празднуют 23 февраля в России. Так уж повелось, что этот день в нашей стране считается мужским праздником. И женщины сегодня не скупятся на поздравления и теплые слова в адрес сильной половины человечества. Девушки ИА "Амител" также поздравляют всех, кто имеет отношение к гордому званию защитника Отечества. Мы восхищаемся вашей силой, мудростью, выносливостью, терпением, благородством и готовностью в любой миг прийти на помощь. А наши пожелания читайте ниже:

Кстати, здесь вы можете узнать все, что думают девушки ИА "Амител" о мужчинах

только по делу С Днем защитника Отечества! Только по делу Заголовок Желаю мирной жизни, без войн и потерь. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Мужества вам и силы духа! Наталья Соколова, директор

только по делу С Днем защитника Отечества! Только по делу Заголовок Смелых поступков, личного счастья, добра и заботливых близких, мирного и чистого неба над головой. Будьте здоровы, успешны и удачливы. Елена Пацар, главный редактор

только по делу С Днем защитника Отечества! Только по делу Заголовок Желаю удачи и побед в делах, в семье – благополучия и счастья. А еще — оптимизма и бодрости, новых проектов и новых свершений! Елена Лепезина, заместитель главного редактора

только по делу С Днем защитника Отечества! Только по делу Заголовок Мирного неба над головой, верных боевых подруг, настоящей мужской дружбы, крепкого сибирского здоровья вам и вашим близким. Ирина Киселева, редактор-корреспондент

только по делу С Днем защитника Отечества! Только по делу Заголовок Желаю верных подруг, послушных детей и понимающего начальника. Мария Трубина, редактор раздела "Культура"