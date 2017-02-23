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Советский и российский актер, народный артист РСФСР Алексей Петренко скоропостижно скончался в среду, 22 февраля. Ему было 78 лет, сообщает "ТАСС".

Алексей Петренко был известен зрителям по ролям в фильмах: "День солнца и дождя", "Жестокий романс", "Узник замка Иф", "Агония", "Похороните меня за плинтусом", "Двадцать дней без войны".

Он играл в таких театрах, как Ленинградский театр им. Ленсоветана, Московском драматическом театре на Малой Бронной, а также на сцене МХАТа.

