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Советский и российский актер, народный артист РСФСР Алексей Петренко скоропостижно скончался в среду, 22 февраля. Ему было 78 лет, сообщает "ТАСС".
Алексей Петренко был известен зрителям по ролям в фильмах: "День солнца и дождя", "Жестокий романс", "Узник замка Иф", "Агония", "Похороните меня за плинтусом", "Двадцать дней без войны".
Он играл в таких театрах, как Ленинградский театр им. Ленсоветана, Московском драматическом театре на Малой Бронной, а также на сцене МХАТа.
Комментарии
"Сухой, сухой как лист!" Светлая память!
Мне он больше запомнился в советской короткометражке "Давыдов и Голиаф". Царство небесное хорошему человеку.
В узнике замка иф сыграл очень убедительно, запомнился . светлая память
артист -превосходный. А как человек -поганый. Бросил дочь с внучкой и не общался. А вот ...ушел и все оставил пронырливой даме из Узбекистана с 4-мя детьми.