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Некоторые региональные дороги Алтайского края вечером в среду, 22 февраля, открыли для движения всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- участок трассы К-18 Алейск — Чарышское (в границах Усть-Калманского района, с 0 до 83 км, протяженность 83 км) с 20:20 (крск) 19.02.2017 по 20-50 (крск) 22.02.2017.

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- участок трассы К-50 Родино – Степной Кучук – Камышенка — Завьялово (от с. Степное Родинского района до с. Завьялово Завьяловского района, с 31 до 64 км, протяженность 33 км); с 19:00 (крск) 21.02.2017 по 20-40 (крск) 22.02.2017

- участок трассы К-25 Ребриха – Шарчино – Корчино – Леньки – Благовещенка (от с. Гришенское Завьяловского района до с. Благовещенка Благовещенского района, с 82 до 195 км, протяженность 113 км) с 19:00 (крск) 21.02.2017 по 20-40 (крск) 22.02.2017

К-05 Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской (в границах Бийского р-на с 3 км по 19 км протяженность 16 км) с 18-00 (крск) 21.02.2017 по 07-00 (крск) 22.02.2017.

К-11 Бийск — Карабинка — гр. респ. Алтай (от г. Бийска до с. Ненинка Солтонского р-нас 0 км по 68 км протяженность 68 км) с 18-00 (крск) 21.02.2017 по 07-00 (крск) 22.02.2017.

- участок трассы К-23 Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби (от границы Завьяловского р-на до границы Баевского р-на с 25 км до 63 км, протяженность 38 км); с 19-00 (крск) 21.02.2017 по 10-00 (крск) 22.02.2017.

- участок трассы К-26: А-322 — Горняк — Староалейское (от поворота с А-322 в Локтевском районе до с. Староалейского Третьяковского района с 0 до 75 км, протяженность 75 км), с 16:00 (крск) 20.02.2017 по 11-00 (крск) 22.02.2017.

- участок трассы К-32 Луговое — Андроново — Баево (Тюменцевский и Баевский районы с 0 до 67 км, протяженность 67 км), с 14:00 (крск) 20.02.2017 по 11-30 (крск) 22.02.2017

- участок трассы К-19 Шипуново-Краснощеково-Курья (Шипуновский, Краснощековский районы с 78 до 135 км, протяженность 57 км) с 20:40 (крск) 19.02.2017 по 16-30 (крск) 22.02.2017.

- участок трассы К-66 Усть-Калманка-Кабаново-Новобураново-Березовка (в границах Краснощековского района, с 45 до 53 км, протяженность 8 км) с 20:40 (крск) 19.02.2017 по 18-40 (крск) 22.02.2017.

- участок трассы К-09 Поспелиха – Курья — Третьяково (от Поспелихи до границы Республики Казахстан, с 9 до 169 км, протяженность 160 км) с 20:20 (крск) 19.02.2017 по 19-10 (крск) 22.02.2017.

Как сообщалось ранее, 20 и 21 февраля Алтайский край оказался во власти снежного шторма. В эти дни в крае порывы ветра достигали 27 метров в секунду, шел сильный снег. В регионе был введен режим ЧС. Все региональные и федеральные трассы были перекрыты. Электричество было отключено в 12 населенных пунктах Алтайского края.