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Семья Михаила Горбачева решила продать дом с земельным участком около озера Тегернзе в Баварских Альпах. Об этом пишет "ТАСС", ссылаясь на немецкие СМИ.

Как сообщается, вилла была приобретена десять лет назад. Сейчас ее стоимость равно семи миллионам евро. Участок зарегистрирован на дочь Горбачева — Ирину Вирганскую. Сам экс-президент СССР был там в последний раз три года назад вместе со своей семьей.

В настоящее на вилле никто не проживает. Площадь виллы составляет 2,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь — 600 квадратных метров.