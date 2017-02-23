Фото: fotoprizer.ru
Семья Михаила Горбачева решила продать дом с земельным участком около озера Тегернзе в Баварских Альпах. Об этом пишет "ТАСС", ссылаясь на немецкие СМИ.
Как сообщается, вилла была приобретена десять лет назад. Сейчас ее стоимость равно семи миллионам евро. Участок зарегистрирован на дочь Горбачева — Ирину Вирганскую. Сам экс-президент СССР был там в последний раз три года назад вместе со своей семьей.
В настоящее на вилле никто не проживает. Площадь виллы составляет 2,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь — 600 квадратных метров.
Комментарии
амик подрабатывает)
Может дождемся, когда и нынешний гарант из-за безденежья начнет распродавать имущество дочерей?
Вот так и живем! У себя все рушим, а затем процветаем за бугром...
Ему о вечном задуматься пора иуде
09:56 а Вы от темы Горбачева не уходите
и пожалуй Горбачева можно с Янковичем сравнить, фигуры одного масштаба
Чего же это главный "перестоечник" России, в Альпах то делает? Однако, на пенсию купленную, дачку продает. На Родину решил перебраться в Краснодарский край. Ай молодец.
Однако, что делает инфляция с 30 сребренниками
- гость - 23 февраля 2017 г. 10:05 Это про достойного продолжателя дела Горбачева.
Пока у нас всех (и прошлых, и настоящих) воров наказывать не будут, то на их места и будут приходить воры.
"На Родину решил перебраться в Краснодарский край." Я так и знал что в нашей стране ад