Фото: petrogazeta.ru
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков оказался в числе претендентов в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Его кандидатуру выдвинуло правительство, пишет сайт газеты "Известия".
Кроме него в числе кандидатов значатся индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", а также министр промышленности Денис Мантуров.
На эту должность не претендуют глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Комментарии
Честный, незамаранный.
Щас Василису свою подтянет.
Медвед не знает куда притулить своего родственничка.
С такими людьми наша страна точно поднимется с колен.
10:29, а что сразу Медвед? Чубайс ему тоже родственник?
конец ОАКу