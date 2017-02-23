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Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков оказался в числе претендентов в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Его кандидатуру выдвинуло правительство, пишет сайт газеты "Известия".

Кроме него в числе кандидатов значатся индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", а также министр промышленности Денис Мантуров.

На эту должность не претендуют глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.