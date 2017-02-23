Фото: altai-eparhia.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей края, военнослужащих с Днем защитника Отечества. Поздравление главы региона опубликовано на официальном сайте администрации региона.
"Испокон веков защитник Отечества на Руси был стражем родной земли, главой и опорой семьи, образцом отваги, заступником слабых, примером для подрастающего поколения. В истории России, Алтайского края предшественники оставили нам множество образцов самоотверженности, героизма, проявленных как на полях сражений, так и в мирное время. Ведь защита Отечества — это и доблестный ратный труд, и добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям, и стремление сделать жизнь родных и близких лучше, а Родину — успешной и процветающей",- сказано в поздравлении.
Кроме этого, Александр Карлин пожелал всем добра, счастья и благополучия.
Комментарии
Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Поздравляю вас с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...», созданная 99 лет назад под алым стягом Великого Октября, она крепла и мужала вместе с Советской страной. Плоть от плоти народа, Красная Армия впитала в себя лучшие победные традиции русского воинства. Она хранила верность завету генералиссимуса Суворова: «Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Она помнила наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».
Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев и бойцов вписали многие славные страницы в нашу историю. Они умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие исчерпаны. Они сокрушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог совладать с истинно народной армией-защитницей.
Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы боремся за возрождение наших Вооружённых сил, за достойное будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших детей.
С праздником!