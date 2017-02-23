Фото: altai-eparhia.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей края, военнослужащих с Днем защитника Отечества. Поздравление главы региона опубликовано на официальном сайте администрации региона.

"Испокон веков защитник Отечества на Руси был стражем родной земли, главой и опорой семьи, образцом отваги, заступником слабых, примером для подрастающего поколения. В истории России, Алтайского края предшественники оставили нам множество образцов самоотверженности, героизма, проявленных как на полях сражений, так и в мирное время. Ведь защита Отечества — это и доблестный ратный труд, и добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям, и стремление сделать жизнь родных и близких лучше, а Родину — успешной и процветающей",- сказано в поздравлении.

Кроме этого, Александр Карлин пожелал всем добра, счастья и благополучия.