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Ученые вычислили семь планет у звезды TRAPPIST-1, которые сходны по размерам с Землей. При этом три из них находятся в так называемой зоне обитаемости. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет "ТАСС".
Звезда TRAPPIST-1 размером с Юпитер и массой 8% солнечной расположена примерно в 39 световых годах от Земли. В прошлом году ученые нашли у этой звезды три планеты, а теперь вычислили еще четыре.
На найденных планетах температура может быть подходящей для существования жидкой воды на поверхности. Но, между тем, ученые пишут, что самые подходящие условия для жизни обладают лишь три из них.
Комментарии
"Ученые нашли семь планет, пригодных для жизни" - А они там были чтоб такое утверждать ?
23.02.2017 11:50 они и на Солнце не были, но зают его хим состав! а еще в 1907 журнал наука и жизнь не знал, что же горит на Солнце? угля хватило бы только на миллион лет.
23.02.2017 11:58 И ? Где доказательства что там можно жить ?
Да как обычно, потом окажется что уже слетали в студии на Холме.
23.02.2017 12:03 размер близок к Земле, атмосфера из углекислого газа, наличие паров воды и температура от -20 до 70 - так было на Земле 3.5млрд лет назад. всё это измеряется спектроскопией в момент затмения звезды планетой.
Сроки вращения этих планет вокруг светила несколько дней, они очень близки к этому красному карлику. Вот бы слетать туда на разведку.
23.02.2017 12:08 - гость - всё это измеряется спектроскопией в момент затмения звезды планетой
Гы-гы, в момент 40 световых лет только до нее свету лететь
23.02.2017 12:08 Хим. состав они не знают и не смогут узнать. А то что они сказали это гадание на кофейной гуще, они даже размер не смогут узнать на таком расстоянии. : ))) Даже 39 световых лет это +\- 5-10 световых лет, а то и большая погрешность.