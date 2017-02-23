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Ученые вычислили семь планет у звезды TRAPPIST-1, которые сходны по размерам с Землей. При этом три из них находятся в так называемой зоне обитаемости. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет "ТАСС".

Звезда TRAPPIST-1 размером с Юпитер и массой 8% солнечной расположена примерно в 39 световых годах от Земли. В прошлом году ученые нашли у этой звезды три планеты, а теперь вычислили еще четыре.

На найденных планетах температура может быть подходящей для существования жидкой воды на поверхности. Но, между тем, ученые пишут, что самые подходящие условия для жизни обладают лишь три из них.