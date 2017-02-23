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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил всех жителей Барнаула с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на официальном сайте администрации краевой столицы.

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"23 февраля стал всенародным праздником, объединяющим все поколения. Мы чествуем тех, кто победил фашизм в годы Великой Отечественной, кто отстаивал интересы государства в "горячих точках", кто охраняет нас сегодня.

Быть готовым встать на защиту Родины – дело чести настоящего мужчины. Мы по праву гордимся нашими земляками, достойно несущими службу в разных родах войск",- сказано в тексте поздравления.

Глава администрации пожелал всем мужчинам успехов в службе, крепкого здоровья, мира и благополучия.