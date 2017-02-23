Четверг, 23 Февраль, 13:51

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-2°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Спасатели 23 февраля продолжают поиски вертолета в Телецком озере

, ИА "Амител"
Продолжаются поиски с помощью гидролакатора бокового обзора "СеаКинг"

Фото: fantasyway.ru

Спасатели в четверг, 23 февраля, в Телецком озере продолжают поиски упавшего вертолета Robinson, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, накануне с помощью гидролакатора бокового обзора "СеаКинг" удалось обследовать участки дна на площади 0,3 километра квадратных на глубине 100 метров. 

Читайте также: Найти упавший на Алтае вертолет с помощью подводных роботов 

В поисковых операциях задействовано 45 сотрудников МЧС, 11 единиц техники, три плавсредства.

Работает телефон "доверия": 8-388-23-99999  (для всех абонентов города и районов республики).

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вертолет упал в Телецкое озеро 12 февраля. Поисковая операция началась утром 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены некоторые фрагменты воздушного судна, которые переданы следователям.

Читайте также: Опознано тело супруги пилота упавшего на Алтае вертолета Robinson

В первый же день было найдено тело женщины. Как выяснилось позже, это жена  пилота вертолета Дмитрия Ракитского Елена. Кроме семейной пары, по имеющимся данным, на борту летательного аппарата находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

Читайте также в сюжете: Крушение вертолета над Телецким озером
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.02.2017 13:10
- гость -

А че больше ни как не бухается, обязательно экстрим нужен, все равно уже поздно!

0  0
23.02.2017 13:25
- гость -

Счас забанят гость

0  0
23.02.2017 13:26
Массаж мозга

"В поисковых операциях задействовано 45 сотрудников МЧС, 11 единиц техники, три плавсредства." ---------- Неужели некуда больше приложить иакие силы? Выживших там быть не может. Помогать надо живым.

0  0
23.02.2017 13:37
Массаж

Тебе уже давно надо помочь лечебными средствами.от Кащенко.

0  0
23.02.2017 13:43
- гость -

В церковь бы сходили, помолились бы, может Духи Озера и смиловятся! Отдадут вертолет.

0  0
23.02.2017 13:43
Массаж мозга

13:37, ты хотя бы себе помоги, бедолоага

0  0
23.02.2017 13:45
Массаж мозга

"В церковь бы сходили,.." -------- К шаману надо идтить.

0  0
23.02.2017 13:49
631

Надо искать, без трупа Тoляна нет возможности решать наследственные вопросы и двигать финансы

0  0
23.02.2017 13:50
- гость -

23.02.2017 13:43 Массаж мозга

Чо не празднуешь? Пить нельзя, или попросту никто с тобой не хочет с дураком?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
13:31
Дональд Трамп хочет отменить закон Обамы о туалетах для детей-трансгендеров 3
13:06
Спасатели 23 февраля продолжают поиски вертолета в Телецком озере 9
12:25
Снежная масса убила 12-летнего ребенка в селе Ая 1
12:04
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем защитника Отечества 1
11:41
Ученые нашли семь планет, пригодных для жизни 14
11:07
Александр Карлин поздравил всех защитников Отечества с праздником 3
10:45
Семь пожарных в Бийске тушили автомобиль ночью 23 февраля 1
10:30
Компания Tele2 объявила о старте продаж бюджетных смартфонов 0
10:17
Сердюков оказался в числе претендентов в совет директоров ОАК 43
10:00
Хоккейная команда "Бочкари" будет представлять Алтайский край в Сочи 2
09:43
СМИ: Михаил Горбачев продает свой дом в Баварских Альпах 26
09:11
Список региональных трасс в Алтайском крае, где открыли движение 6
08:47
27 пожарных тушили многоквартирный дом в Барнауле в ночь на 23 февраля 8
08:38
Восхищаемся и любим: девушки Amic.ru о мужчинах в День защитника Отечества 16
08:21
Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни 16
08:06
Пять фактов о "Черном квадрате" Казимира Малевича, которые стоит знать 10
07:52
"Защитники", "Вурдалаки" и другие премьеры на 23 февраля в кино 0
07:38
Тот самый Янковский: самые яркие образы известного актера 1
07:12
Кулинарный лайфхак: готовим необычные начинки для блинов 8
06:44
Театр музкомедии работает над "позитивным" спектаклем о цыганской жизни 0
06:27
Дом с каминной и утепленными дверями продают в Барнауле за 17 млн руб. Фото 4
06:04
Герои наших дней: мужчины, которые совершают подвиги сегодня 12
05:07
Солнце и плюсовая температура ждут жителей Алтайского края 23 февраля 0
04:08
Финальные сцены лучших фильмов "Оскара" за 45 лет собрали в одном видео 1
03:12
Ученые доказали, что древние племена придерживались матриархата 1
02:11
Вечно молодой: найден способ замедлить старение 3
01:18
Первый полет космических туристов вокруг Луны состоится в 2021 году 1
00:41
ФАС удалось снизить стоимость более чем на 100 наименований лекарств 5
23:12
Показываем попугая, исполнившего с Эминемом и Рианной песню The Monster 0
22:12
Шойгу: в России созданы войска информационных операций 3
21:13
Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех россиян 2
20:15
МИД РФ открыл на своем сайте рубрику с подборкой ложных новостей о России 0
19:51
Президент Украины заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией 7
19:24
Доходы бюджета Крыма выросли вдвое по сравнению с украинским периодом 0
19:07
Коротко о главном: страсти по диагностическому центру и поиски вертолета
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 февраля
18:56
МИД РФ ответил на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН 0
18:24
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против главы "Почты России" 0
18:09
Ракета "Союз-У" в последний раз в истории стартовала с Байконура 0
17:51
Барнаул в предпраздничный вечер встал в длинных пробках 0
17:34
Семипалатинцы Алтайского края будут получать все меры социальной поддержки 3
17:25
Подробности массовой аварии на проспекте Ленина в Барнауле сообщили в ГИБДД 3
17:14
Смотрим на потоп в центре Барнаула после двух суток снежной бури. Видео 1
17:07
МЧС показало оборудование, с помощью которого ищут вертолет на Алтае. Видео 5
16:52
Королева Елизавета II может пригласить Валентину Терешкову на аудиенцию 3
16:36
Янукович попросил мировых лидеров создать специальную комиссию по "майдану" 10
16:25
Когда в России заработает натуральное возмещение по ОСАГО? 7
16:19
Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину 7
16:07
Женщина-водитель сбила девятилетнюю девочку на переходе в Новосибирске 0
15:54
"Мошенники-беженцы" похитили у барнаульского пенсионера 320 тысяч рублей 4
15:33
О чем фильм "Защитники", в котором есть человек-ветер и медведь с пулеметом? 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.