Фото: fantasyway.ru

Спасатели в четверг, 23 февраля, в Телецком озере продолжают поиски упавшего вертолета Robinson, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, накануне с помощью гидролакатора бокового обзора "СеаКинг" удалось обследовать участки дна на площади 0,3 километра квадратных на глубине 100 метров.

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В поисковых операциях задействовано 45 сотрудников МЧС, 11 единиц техники, три плавсредства.

Работает телефон "доверия": 8-388-23-99999 (для всех абонентов города и районов республики).

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вертолет упал в Телецкое озеро 12 февраля. Поисковая операция началась утром 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены некоторые фрагменты воздушного судна, которые переданы следователям.

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В первый же день было найдено тело женщины. Как выяснилось позже, это жена пилота вертолета Дмитрия Ракитского Елена. Кроме семейной пары, по имеющимся данным, на борту летательного аппарата находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.