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Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 12-летнего ребенка в селе Ая Алтайского района, сообщает пресс-служба СУСКа по региону.
По данным ведомства, ЧП произошло вечером в среду, 22 февраля. Ребенок скончался после того, как на него обрушилась снежная масса. Снег спустился в то место, где ребенок играл.
Тревогу подняли родители мальчика. Они начали беспокоиться, что он не возвращается домой. Родители вызвали сотрудников МЧС, которые проведя спасательные мероприятия, откопали тело ребенка. Спасти подростка не удалось.
Комментарии
Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Поздравляю вас с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...», созданная 99 лет назад под алым стягом Великого Октября, она крепла и мужала вместе с Советской страной. Плоть от плоти народа, Красная Армия впитала в себя лучшие победные традиции русского воинства. Она хранила верность завету генералиссимуса Суворова: «Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Она помнила наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».
Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев и бойцов вписали многие славные страницы в нашу историю. Они умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие исчерпаны. Они сокрушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог совладать с истинно народной армией-защитницей.
Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы боремся за возрождение наших Вооружённых сил, за достойное будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших детей.
С праздником!