Фото: pixabay.com

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 12-летнего ребенка в селе Ая Алтайского района, сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером в среду, 22 февраля. Ребенок скончался после того, как на него обрушилась снежная масса. Снег спустился в то место, где ребенок играл.

Тревогу подняли родители мальчика. Они начали беспокоиться, что он не возвращается домой. Родители вызвали сотрудников МЧС, которые проведя спасательные мероприятия, откопали тело ребенка. Спасти подростка не удалось.