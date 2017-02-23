Четверг, 23 Февраль, 21:26

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-3°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Киану Ривз назвал условия съемок для четвертой "Матрицы"

, ИА "Амител"
По мнению актера, сценаристами и режиссерами должны выступить Вачовски

Фото: fanparty.ru

Голливудский актер Киану Ривз рассказал о том, кто, по его мнению, должен выступить в качестве режиссеров к четвертой части нашумевшей трилогии "Матрица", пишет Lenta.ru.

"Вачовски должны принять участие в проекте. Они должны написать сценарий и снять фильм", —сказал звезда "Матрицы". Кроме этого, он отметил,  что "люди умирают, а истории и герои в них — нет".

"Матрица" — культовый научно-фантастический боевик, снятый братьями Вачовски. В фильме участвовали Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг. Фильм вышел на экраны США 31 марта 1999 года и положил начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и аниме по мотивам. Отметим, что трилогии вызвала большой общественный резонанс в обществе. Смыслу картины посвящены многочисленные статьи. Наиболее полное соответствие идее "Матрицы" находят в платоновском мифе о Пещере; кроме того, в фильме содержится целый ряд философских, религиозных и художественных реминисценций. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.02.2017 21:26
Правдофил

По непроверенной информации в оригинале (вроде бы как) Киану сказал: "Братья Вачовски должны принять участие в проекте. Они должны написать сценарий и снять фильм"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
21:04
Киану Ривз назвал условия съемок для четвертой "Матрицы" 1
20:02
Должность главы Скотленд-Ярда впервые получила женщина 0
19:24
Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве 0
19:02
Житель Троицкого пошел из Барнаула по снежному шторму к жене пешком 2
18:29
Герман Греф предрек в этом году самые низкие ипотечниые ставки 0
18:01
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию 0
17:33
Очевидцы: жилой многоквартирный дом начал рушиться в Бийске. Фото 4
17:02
Потепление до +4 градусов прогнозируют в Алтайском крае днем 24 февраля 0
16:36
Пьяный житель Ульяновска напал на фельдшера скорой помощи 7
16:01
Пассажирский автобус сошел с трассы в Алтайском крае - очевидцы 0
15:33
Алтайские спасатели на снегоболотоходе спасли из снежного плена бийчан 0
15:02
Три участка региональных дорог по-прежнему закрыты в Алтайском крае 0
14:32
Барнаульский бизнесмен набрал на своих друзей кредитов на 7 млн рублей 7
14:03
Пушков с юмором отнесся к словам Порошенко о войне с Россией 16
13:31
Дональд Трамп хочет отменить закон Обамы о туалетах для детей-трансгендеров 14
13:06
Спасатели 23 февраля продолжают поиски вертолета в Телецком озере 22
12:25
Снежная масса убила 12-летнего ребенка в селе Ая 2
12:04
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем защитника Отечества 4
11:41
Ученые нашли семь планет, пригодных для жизни 17
11:07
Александр Карлин поздравил всех защитников Отечества с праздником 6
10:45
Семь пожарных в Бийске тушили автомобиль ночью 23 февраля 1
10:30
Компания Tele2 объявила о старте продаж бюджетных смартфонов 0
10:17
Сердюков оказался в числе претендентов в совет директоров ОАК 70
10:00
Хоккейная команда "Бочкари" будет представлять Алтайский край в Сочи 2
09:43
СМИ: Михаил Горбачев продает свой дом в Баварских Альпах 27
09:11
Список региональных трасс в Алтайском крае, где открыли движение 8
08:47
27 пожарных тушили многоквартирный дом в Барнауле в ночь на 23 февраля 9
08:38
Восхищаемся и любим: девушки Amic.ru о мужчинах в День защитника Отечества 22
08:21
Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни 16
08:06
Пять фактов о "Черном квадрате" Казимира Малевича, которые стоит знать 12
07:52
"Защитники", "Вурдалаки" и другие премьеры на 23 февраля в кино 0
07:38
Тот самый Янковский: самые яркие образы известного актера 1
07:12
Кулинарный лайфхак: готовим необычные начинки для блинов 9
06:44
Театр музкомедии работает над "позитивным" спектаклем о цыганской жизни 0
06:27
Дом с каминной и утепленными дверями продают в Барнауле за 17 млн руб. Фото 5
06:04
Герои наших дней: мужчины, которые совершают подвиги сегодня 14
05:07
Солнце и плюсовая температура ждут жителей Алтайского края 23 февраля 0
04:08
Финальные сцены лучших фильмов "Оскара" за 45 лет собрали в одном видео 1
03:12
Ученые доказали, что древние племена придерживались матриархата 2
02:11
Вечно молодой: найден способ замедлить старение 5
01:18
Первый полет космических туристов вокруг Луны состоится в 2021 году 1
00:41
ФАС удалось снизить стоимость более чем на 100 наименований лекарств 5
23:12
Показываем попугая, исполнившего с Эминемом и Рианной песню The Monster 0
22:12
Шойгу: в России созданы войска информационных операций 3
21:13
Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех россиян 2
20:15
МИД РФ открыл на своем сайте рубрику с подборкой ложных новостей о России 0
19:51
Президент Украины заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией 7
19:24
Доходы бюджета Крыма выросли вдвое по сравнению с украинским периодом 0
19:07
Коротко о главном: страсти по диагностическому центру и поиски вертолета
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 февраля
18:56
МИД РФ ответил на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.