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Голливудский актер Киану Ривз рассказал о том, кто, по его мнению, должен выступить в качестве режиссеров к четвертой части нашумевшей трилогии "Матрица", пишет Lenta.ru.

"Вачовски должны принять участие в проекте. Они должны написать сценарий и снять фильм", —сказал звезда "Матрицы". Кроме этого, он отметил, что "люди умирают, а истории и герои в них — нет".

"Матрица" — культовый научно-фантастический боевик, снятый братьями Вачовски. В фильме участвовали Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг. Фильм вышел на экраны США 31 марта 1999 года и положил начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и аниме по мотивам. Отметим, что трилогии вызвала большой общественный резонанс в обществе. Смыслу картины посвящены многочисленные статьи. Наиболее полное соответствие идее "Матрицы" находят в платоновском мифе о Пещере; кроме того, в фильме содержится целый ряд философских, религиозных и художественных реминисценций.