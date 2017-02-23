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Администрация президента США Дональда Трампа хочет отменить закон, введенный Бараком Обамой, о правилах пользования школьных туалетов для детей-трансгендеров. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

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Как сообщается, сейчас в Америке, дети, сменившие пол, могут пользоваться туалетами и раздевалками в школе по своему усмотрению. Эту директиву намерен отменить Дональд Трамп.

Отметим, что весной прошлого года 11 американских штатов подали иск против властей США из-за этого закона.