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Администрация президента США Дональда Трампа хочет отменить закон, введенный Бараком Обамой, о правилах пользования школьных туалетов для детей-трансгендеров. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
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Как сообщается, сейчас в Америке, дети, сменившие пол, могут пользоваться туалетами и раздевалками в школе по своему усмотрению. Эту директиву намерен отменить Дональд Трамп.
Отметим, что весной прошлого года 11 американских штатов подали иск против властей США из-за этого закона.
Комментарии
Не сметь трогать наследие Обамы! Все порядочные люди, геи и демократические журналисты выступают за сохранение наследия Обамы.
в барнауле нет ниодного туалета для детей трансгендеров, только вдумайтесь в эти чудовищные цифры.
Ну других проблем то нет... дети пол меняют, туалетами и раздевалками придумывают как пользоваться. Совсем уже все мозги растеряли. Как хорошо что в России нет денег, на смену пола и прочей ереси...